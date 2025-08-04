От медтехники до IT-сферы – какие белорусские товары и услуги востребованы в Узбекистане?

В условиях текущей геополитической турбулентности одна из стратегических задач Беларуси – развитие экспорта. На фоне экономического давления со стороны коллективного Запада как никогда актуальна переориентация белорусских экспортных потоков на новые страны и рынки. И сегодня Узбекистан – одно из таких перспективных направлений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это страна с динамично развивающейся экономикой и большим внутренним рынком. Это подтверждают цифры – в 2024 году ВВП страны вырос на 6,5 %, а в нынешнем – положительная динамика ожидается на уровне 5,6 %. Важно отметить и демографическую составляющую: количество жителей страны продолжает увеличиваться, превысив отметку в 36 миллионов человек. Это делает Узбекистан крупнейшим по численности населения государством региона и формирует емкий внутренний рынок, особенно для потребительских и инфраструктурных товаров. А с учетом традиционно устойчивых торгово-экономических связей с Беларусью, прочную основу которым заложили еще в советские времена, мы получаем широкие возможности для масштабирования взаимовыгодного сотрудничества.

За последние 5 лет наши страны увеличили товарооборот почти в 2,5 раза. По итогам 2024 года он составил свыше 700 миллионов долларов. Но и это далеко не предел. Главы двух государств договорились вывести торгово-экономическое взаимодействие на планку в миллиард долларов. И эта цифра вполне достижима. Узбекистан – перспективная площадка для экспорта белорусских товаров и услуг, а также для долгосрочного инвестиционного сотрудничества. Его устойчивый рост, молодое население и запрос на модернизацию делают рынок интересным для белорусских производителей техники, медицинских изделий, продуктов питания, строительных материалов, IT-сферы.

Важно отметить, что белорусские компании могут не только укрепить свое присутствие на перспективном внутреннем рынке Узбекистана, но и в динамично развивающемся регионе в целом. Государство – ворота на рынки Центральной Азии и Юга. Географическое положение этой страны превращает ее в естественный транзитный узел между Китаем, странами ЕАЭС, Южной Азией и Ближним Востоком. Это делает Ташкент стратегическим партнером в таких масштабных проектах, как коридор «Китай – Центральная Азия – Западная Азия» в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» и железная дорога «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», которая откроет прямой выход на пакистанские порты.

Таким образом, Узбекистан становится платформой не только для доступа к соседним рынкам Центральной Азии – а это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, но и для расширения экспорта на быстрорастущие южные рынки.