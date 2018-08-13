Скоро в школу. В Минске 1 сентября за парты сядут 193,5 тысячи учеников

Новости Беларуси. 1 сентября за парты столичных школ и гимназий сядут 193,5 тысячи учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на три тысячи больше, чем в 2017 году. Для них свои двери гостеприимно распахнут свыше 200 учреждений общего среднего и специального образования. Сейчас здесь идут последние приготовления к новому учебному году. А в Московском районе появилась и школа-новостройка больше чем на тысячу мест.

Мария Киндиренко, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

В настоящее время учреждения образования города Минск готовы к началу нового учебного года. Идет межведомственная проверка учреждений образования и подписание паспортов готовности. В 2018 году особое внимание уделено безопасным условиям пребывания детей, проведены большие работы по замене оконных проемов. Для этого сессией горсовета были выделены дополнительные бюджетные ассигнования. Один из самых насущных вопросов в создании безопасных условий – это подготовка пищеблоков и организация питания школьников.