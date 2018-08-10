Александр Лукашенко: намерений продавать «Гомсельмаш» какому-либо иностранному инвестору нет

Новости Беларуси. 10 августа глава государства посетил предприятие «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот промышленный гигант в конце 90-х был на волоске от гибели. Благодаря решению Президента завод стал холдингом, а белорусские аграрии получили отечественный комбайн. Один выход – качество: Президент Беларуси, посещая «Гомсельмаш», поручил запустить модернизацию техники

Сегодня здесь освоен выпуск полной линейки зерноуборочных машин – от скромных 5 килограммов зерна в секунду до комбайнов, способных убирать высокоурожайные поля. Главе государства продемонстрировали и одну из последних разработок – комбайн, который работает на метане. Восемь образцов в ближайшее время должны выйти в поля. На данный момент «Гомсельмаш» – крупнейший производитель уборочных крейсеров в мире. Александр Лукашенко заявил, что намерений продавать объединение какому-либо иностранному инвестору нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы хотите модернизироваться, вы хотите инвестировать в производство. Есть кредиты, но нужны гарантии государственные, правительственные гарантии. Мы рассмотрим этот вопрос. Скорее всего, мы вас поддержим, но под определенные обязательства. Основная цель моего визита – я не могу допустить, чтобы «Гомсельмаш» при такой жестокой конкуренции, притом недобросовестной конкуренции, которую нам подкидывает еще наш старший брат (вы знаете, наверное, хорошо в Российской Федерации), я боюсь и не хочу допустить того, чтобы «Гомсельмаш» исчез с карты нашей планеты. Конечно, мы этого не допустим, но в этой жестокой конкуренции, чтобы выжить, надо искать новые объемы работ.

Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственный. Я знаю, к чему приводит приватизация. Я боюсь, чтобы наш завод… «Ростсельмаш» давно предлагают: давайте приватизировать, мы готовы купить. Я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок.

Качество продукции там, где вы должны честно выполнить свою работу, вопрос номер один. Это требование и к руководству, и прежде всего к вам. Я вам это говорю как ваш Президент. Если вы хотите, чтобы мы конкурировали в этой недобросовестной конкуренции, смогли выиграть, вы должны поставить качественный продукт. Вы должны сделать максимум.