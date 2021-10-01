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«Так нельзя». Какое поручение Лукашенко дал главе Администрации Президента?

01 октября 2021 19:01
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Новости Беларуси. Кадровая политика, подготовка к принятию политических решений и экспертной оценке документов, работа идеологической вертикали. 1 октября Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Про исполнительскую дисциплину и выполнение поручений Президента речь зашла и во время диалога с Сергеенко. Глава государства ждет не щелканья каблуками, а реальных результатов.

«Так нельзя». Какое поручение Лукашенко дал главе Администрации Президента?-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Перегруженность государственных органов и организаций поручениями. Так, на контроле находится порядка 3 000 поручений. Вами поддержана наша инициатива по оптимизации этой деятельности. На данном этапе из 2 500…

«Так нельзя». Какое поручение Лукашенко дал главе Администрации Президента?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Петрович, извините, что я вас перебью. Только не сказали, что перегруженность – 3 000 поручений – еще и оттого, что мы их вовремя не выполняли. Переносили, еще чего-то, вот они и образовались. Я читал – скопом ликвидировали, оставили там 26 или сколько и так далее.

Игорь Сергеенко:
Мы эту работу еще продолжаем.

Александр Лукашенко:
Но так нельзя. Если есть поручение, его надо на завтра, допустим – вот это надо сделать. Посмотрели в правительстве – что-то не клеится, денег нет, еще чего-то. Ну вы на завтра, просто снимите трубку и позвоните: слушай, давай вот это еще раз посмотрим, может быть, стоит избавиться от этого поручения? Но если оно как поручение – его надо выполнять.

Игорь Сергеенко:
Совершенно верно, товарищ Президент.

«Так нельзя». Какое поручение Лукашенко дал главе Администрации Президента?-7

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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