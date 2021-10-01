«Так нельзя». Какое поручение Лукашенко дал главе Администрации Президента?

Евгени й Пустово й, корреспондент : Про исполнительскую дисциплину и выполнение поручений Президента речь зашла и во время диалога с Сергеенко. Глава государства ждет не щелканья каблуками, а реальных результатов.

Игорь Сергеенко, глава Администрации П резидента Беларуси: Перегруженность государственных органов и организаций поручениями. Так, на контроле находится порядка 3 000 поручений. Вами поддержана наша инициатива по оптимизации этой деятельности. На данном этапе из 2 500…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Игорь Петрович, извините, что я вас перебью. Только не сказали, что перегруженность – 3 000 поручений – еще и оттого, что мы их вовремя не выполняли. Переносили, еще чего-то, вот они и образовались. Я читал – скопом ликвидировали, оставили там 26 или сколько и так далее.

Игорь Сергеенко:

Мы эту работу еще продолжаем.

Александр Лукашенко:

Но так нельзя. Если есть поручение, его надо на завтра, допустим – вот это надо сделать. Посмотрели в правительстве – что-то не клеится, денег нет, еще чего-то. Ну вы на завтра, просто снимите трубку и позвоните: слушай, давай вот это еще раз посмотрим, может быть, стоит избавиться от этого поручения? Но если оно как поручение – его надо выполнять.

Игорь Сергеенко:

Совершенно верно, товарищ Президент.