Почему нельзя хранить закатки на балконе?

Новости Беларуси. О правилах хранения домашней консервации, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Как консервировать фрукты, чтобы сохранить витамины

Александр Таптунов, шеф-повар:

Что касается длительных хранений, конечно, самый лучший вариант – это погреб. Но, к сожалению, в городе таких возможностей мы не имеем. Поэтому мы храним в тёмном, недоступном для солнечных лучей месте, при комнатной температуре. Многие хранят закатки на балконе.

Я не рекомендую этого делать.

Потому что перепад температур – от очень холодного в зимний сезон до очень горячего в летний – портит качество продуктов.

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