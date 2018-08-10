Прямой эфир

Почему нельзя хранить закатки на балконе?

10 августа 2018 11:09
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Новости Беларуси. О правилах хранения домашней консервации, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

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Александр Таптунов, шеф-повар:
Что касается длительных хранений, конечно, самый лучший вариант – это погреб. Но, к сожалению, в городе таких возможностей мы не имеем. Поэтому мы храним в тёмном, недоступном для солнечных лучей месте, при комнатной температуре. Многие хранят закатки на балконе.

Я не рекомендую этого делать.

Потому что перепад температур – от очень холодного в зимний сезон до очень горячего в летний – портит качество продуктов.

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# Еда # Здоровье # Александр Таптунов

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