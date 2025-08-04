Великобритания решила устроить зрелище на воде покруче голливудских фильмов. В службе внешней разведки России выяснили, что Лондон готовит нападение на танкеры с российской нефтью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сценарии диверсий, по информации СВР, достойны блокбастера – от взрывов кораблей до поджогов портов. А в главных ролях – украинцы.

По данным российской разведки, британские спецслужбы намерены задействовать союзников по НАТО для облавы на теневой флот, а толчком к этой кампании станет некий резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Это может быть как подстроенная авария нефтевоза в узком проливе, так и поджог судна в порту дружественного России государства. Исполнителями терактов Лондон намерен сделать украинских силовиков, рассчитывая, что их грязная работа поможет британцам выйти сухими из воды.