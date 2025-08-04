Британские спецслужбы планируют развернуть массовую облаву на танкеры с российской нефтью
Великобритания решила устроить зрелище на воде покруче голливудских фильмов. В службе внешней разведки России выяснили, что Лондон готовит нападение на танкеры с российской нефтью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сценарии диверсий, по информации СВР, достойны блокбастера – от взрывов кораблей до поджогов портов. А в главных ролях – украинцы.
По данным российской разведки, британские спецслужбы намерены задействовать союзников по НАТО для облавы на теневой флот, а толчком к этой кампании станет некий резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Это может быть как подстроенная авария нефтевоза в узком проливе, так и поджог судна в порту дружественного России государства. Исполнителями терактов Лондон намерен сделать украинских силовиков, рассчитывая, что их грязная работа поможет британцам выйти сухими из воды.
Цель провокации, как считают в СВР, – создать экологическую катастрофу в международных водах якобы по вине Москвы, которая вынудит Дональда Трампа ввести повторные жесткие санкции против покупателей российских энергоресурсов. Последние якобы предстанут косвенными виновниками трагедии. Тем временем в СВР резюмировали, что британское разведсообщество, похоже, утратило остатки здравого смысла. Не исключено, что подобные дерзкие попытки не только насолить своим соперникам, но и нанести ущерб глобальной энергобезопасности и экологии способны вывести из терпения даже заядлых союзников Лондона.