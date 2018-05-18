Кобяков рассказал о результатах первого года «перезагрузки» Орши

Новости Беларуси. Орша: «перезагрузка». Прошел год с начала эксперимента по созданию так называемой зоны опережающего развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2020 году город должен достигнуть результатов выше среднего по области во всех отраслях экономики. Уже сегодня удалось вдохнуть новую жизнь в предприятия, которые недавно были в упадке.