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Кобяков рассказал о результатах первого года «перезагрузки» Орши

18 мая 2018 19:22
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Новости Беларуси. Орша: «перезагрузка». Прошел год с начала эксперимента по созданию так называемой зоны опережающего развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2020 году город должен достигнуть результатов выше среднего по области во всех отраслях экономики. Уже сегодня удалось вдохнуть новую жизнь в предприятия, которые недавно были в упадке.

Кобяков рассказал о результатах первого года «перезагрузки» Орши-1

К примеру, станкостроительный завод только за первый квартал выпустил более 400 станков для обработки металла – это в 1,5 раза выше прошлогоднего. На инструментальном заводе уже собран портфель заказов на 5 миллионов рублей, который обеспечит предприятие работой минимум на полгода. Ведутся переговоры с инвесторами из Германии и США.

Кобяков рассказал о результатах первого года «перезагрузки» Орши-4

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
Есть ряд предприятий, которые уже нормально себя показывают. Есть ряд, которые испытывают проблемы. Но проблемы уже другого уровня, уже не связаны с вопросами типа «что делать» или «куда, в какой угол или в какую сторону кинуться». А о том, как решить те проблемы, которые возникли в процессе наращивания объемов производства.

Кобяков рассказал о результатах первого года «перезагрузки» Орши-7

Александр Позняк, председатель Оршанского райисполкома:
По итогам 2017 года у нас превышены показатели прошлого года по промышленному производству, по уровню развития сельского хозяйства, розничному товарообороту. Есть результаты за первые четыре месяца этого года.

Кобяков рассказал о результатах первого года «перезагрузки» Орши-10

В правительстве считают, что без пристального внимания государства регион не смог бы достигнуть сегодняшнего уровня. Основные «киты», на которых держится программа «перезагрузки», – промышленность, сельское хозяйство, логистика, развитие малого и среднего бизнеса.

# Государственная политика в сфере промышленности # Экономика # Андрей Кобяков # Александр Позняк # Фотофакт

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