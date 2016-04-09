Александр Лукашенко: МАЗу быть всегда, мы должны придать ему новое лицо

В основном на полях техника белорусского производства. И это не просто радует глаз, но создает ощущение безопасности (так же, как, например, продовольственная безопасность) и гордости. Ведь трактор-тезка страны – не только на наших пашнях, это визитная карточка Беларуси во многих регионах мира. И наверняка поэтому к традиционному белорусскому (и к тому, что производится в Беларуси, и то, что ассоциируется с брендом Беларуси) такое трепетное отношение у власти. Даже если поговаривают, что МАЗ, например, проблемный актив. Президент Лукашенко убежден: «лицо сборочного цеха» (так иногда называют Беларусь) стоит сохранять. Во что бы то ни стало!

Историю белорусского машиностроения начали писать в первый послевоенный год. Тогда наша страна стала крупнейшем сборочным цехом Советского Союза.

В 1993 году завод не успевал делать машины – так быстро они продавались. Побить рекорд уже вряд ли удастся, а вот антирекорд установили. Сегодня в самые «загруженные» дни производится не более 25 машин. Но «свет в конце туннеля» уже виден.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ»:

Нам удалось значительно снизить как склады, так и дебиторскую задолженность. То есть я склады не просто отгружал своим дилерам, торговым домам, но то, что падала дебиторская задолженность, говорит, что мне гораздо больше возвращалось денег. Мне денег возвратилось на два триллиона больше, чем я отгрузил продукции.

Четкий антикризисный план есть. В приоритете – новые технологии, снижение себестоимости и завоевание новых рынков сбыта.

Собирать «тяжеловесы» будут во Вьетнаме, Евросоюзе и Польше. Новые торговые представительства появятся в Монголии, Египте, Турции и Эквадоре.

Виктор Лешков, начальник управления внешнеэкономических связей в страны дальнего зарубежья ОАО «МАЗ»:

Мы заключили ряд контрактов на новые рынки: это страны Африки – Мали, Мавритания, Южный Судан. Уже отгрузили технику в Оман, Кувейт.

Перефразируя классика литературы, в современных экономических реалиях «сестра таланта – гибкость». На рынках в цене умение приспособиться к заказчикам.

Сегодня здесь выпускают автомобили с правосторонним рулем и собирают минимальную комплектацию для стран с ограниченными финансовыми ресурсами. К партнерам, говорят, нужен особый подход.

Евгений Крупенько, начальник отдела маркетинга ОАО «МАЗ»:

На рынках Российской Федерации увеличены гарантийные обязательства и межсервисные пробеги, что позволило существенно сократить стоимость эксплуатации. Удалось снизить расход топлива, повысить комфорт работы водителей, шумность техники.

Покорять покупателя планируют технологиями будущего. В ближайшее время под капот белорусского МАЗа поместят двигатели экологического класса Е-6.

Очередной шаг – создание экономной газовой техники. Стоимость производства дизельного и «метанового» автобусов примерно одинакова. Очевидная разница становится при эксплуатации – примерно на 30% дешевле.

Александр Машко, главный конструктор ОАО «МАЗ»:

В течении этого и следующего года будем переходить уже на сжиженный метан. Это один бак криогенный, который имеет размеры как бак для дизельного топлива.

Посещение Президентом автостроительного флагмана – лишь начало большого разговора о состоянии отечественной автопромышленности в целом. Потому Александра Лукашенко интересовало положение дел на всех ведущих предприятиях белорусского машиностроения. Это один из перспективный проектов: переоборудование сельхозтехники для работы на сжиженном газе. Экономия на топливе внушительная. Что называется, «полевые» испытания новинки пройдут уже в 2017 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В следующую посевную его хозяйства и два у Шорца хозяйства есть хорошие, мы полностью проводим посевную кампанию на сжиженном природном газе. Если это хорошо, мы увидим это нормально, мы будем жестко ориентировать аграриев наших на переход на такую технику.

Производители легковых автомобилей успешно обкатывают «новые колеса». Современные комфортные машины свои качества подтвердили и на бездорожье, и даже в погонях за нарушителями. Теперь на «БелДжи» пересядут и белорусские чиновники.

Александр Лукашенко:

Очень хорошая машина представительского класса. В два раза дешевле немецкой. И, самое главное, что это же у себя делается.

После импровизированной экскурсии – разговор на главном конвейере МАЗовского холдинга. Сегодня МАЗ как и другие столпы белорусского машиностроения вынуждены «выкручиваться» в условиях резкого сужения традиционных рынков сбыта.

Александр Лукашенко:

Нам нельзя быть зависимыми от одного рынка. Нам нельзя быть все время зависимыми от одного предприятия. Поэтому я все время говорю: диверсификация рынка. Надо уходить на другие рынки. Надо их завоевывать. Надо биться там.

Рынки завоевывают качеством. И каждая небрежно зажатая гайка на конвейере – минус авторитету белорусского бренда и, как следствие, потеря потенциального покупателя.

Александр Лукашенко:

МАЗ, как и БелАЗ, как и «Мотовелозавод» – это лицо нашей страны. Мы ни в коем случае не можем и не имеем права угробить эти предприятия. Поэтому отвечаю для скептиков и тех, кто сегодня не верит в это: МАЗу быть, быть всегда. Это первое. Второе. Мы это предприятие должны обновить насколько это возможно. Мы должны придать ему новое лицо. Но вот с этих конвейеров должны сходить полностью белорусские машины высочайшего качества. И это вторая вам задача.

О заводе в целом – о проблемах каждого в частности. Разговор у главного конвейера с коллективом, что называется, «о наболевшем». Пенсионные льготы для тех, кто трудится на вредных производствах, сохранят. Обсудили и варианты улучшения жилищных условий для «МАЗовцев».

В разговоре пришли к главному: несмотря на экономические проблемы, в Беларуси есть самое важное для успешной жизни.

Александр Лукашенко:

Нужен мир. Это главное. Вас этот вопрос по безопасности, по войне и миру беспокоить не должен. Мы ни с кем не собираемся воевать, и воевать не будем. Но в последнее время мы модернизировали свои Вооруженные Силы и армию таким образом, что любой, кто захочет сюда ногой ступить, будет понимать, что мгновенно, в течение одного часа ему будет нанесен неприемлемый ущерб.