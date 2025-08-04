Мощные рекорды на отечественной технике – побывали на уборочной в хозяйстве с хорошими показателями
Четвертый пошел. Утро в Беларуси началось с хлебных новостей. Аграрии перешагнули рубеж в 3 миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть еще миллион тонн всего за два дня. Это заметное ускорение. К слову, чтобы собрать первый миллион тонн зерна, комбайнерам понадобилось две недели. На выходных погода наконец-то позволила зайти технике в поля без вынужденных перерывов, и специалисты использовали это время по максимуму.
И хотя погода внесла свои коррективы в уборочную, усложнив задачу аграриям, эффект от обильных дождей положительный. Урожайность порядка 42 центнеров с гектара. Плюс 20 % к результату 2024 года.
Уже очевидно, что госзаказ будет выполнен в полном объеме. В целом по стране убрано уже более 600 тысяч гектаров полей с зерновыми и зернобобовыми без учета кукурузы, гречихи и проса. Аграрии Минской области внесли в общую копилку более 600 тысяч тонн. Без малого 900 тысяч на счету брестских. Гродненский регион намолотил почти 700 тысяч тонн зерна, Витебский – 215. А в хозяйствах Могилевской и Гомельской областей собрали 332 и 380 тысяч тонн золота полей соответственно.
Озимый ячмень практически полностью убран, осталось всего 3 % площадей. Буквально 3-4 погожих дня позволят аграриям обмолотить оставшиеся поля с этой культурой. Вместе с тем в хозяйствах Беларуси продолжается заготовка качественных кормов для животноводства. План по сенажу выполнен почти на 80 %. Запасы сена к этому дню составляют 295 тысяч тонн. Завершается в стране и второй укос трав. Сочного корма заготовлено уже более трех миллионов тонн.
О том, как золотые нивы превращаются в продовольственное богатство страны – в сюжете Влады Родовской.
Трудолюбие, дисциплина и слаженная работа всей команды. Павел Шутило законы жатвы знает на отлично. Уже не первый год механизатор личным примером задает темп уборочной. В этот сезон он первый в стране стал четырехтысячником. Подробнее.
Павел Шутило, главный механизатор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Смотря для кого тяжело, для городских – наверное, это и тяжело. А для нас это нормальный рабочий день. Когда есть стимул, коллектив у нас и директор, и главный агроном, механик, инженер – все свою работу делают.
Вместе с опытным механизатором на хлебных нивах трудится и водитель Андрей Алексейчик. Рекорды по намолоту – результат их совместной работы.
За продуктивный труд – заслуженный почет. Не отрывая от жатвы, награждения прямо в поле. Это уже многолетняя традиция. Труд аграриев поддерживают и словом, и рублем. Но самое ценное, признаются лидеры жатвы, не звания и награды, а ощущение причастности к большому делу и весомый вклад в каравай страны.
Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Это лучшие люди, которые работают и любят то, что они делают. Они большие профессионалы, и мне повезло, что я работаю с таким замечательным коллективом. Мы постоянно совершенствуемся. Каждый раз что-то новое внедряем. Все инновации у нас! Применили нашу белорусскую технику, которая себя очень хорошо зарекомендовала.
Держать высокий темп работы позволяет и техника – машинный парк по всей стране к сезону пополнился новыми комбайнами. «Кухчицы» не исключение.
Влада Родовская, корреспондент:
В этом году хозяйство доверило экипажу новый комбайн. Такой железный помощник работает без потерь и не чувствует нагрузки: убирает зерно быстро и, самое главное, качественно.
Новая техника – новые высоты. На своем комбайне Павел Шутило поставил очередной рекорд – за один световой день намолотил 515 тонн зерна. Всего же в хозяйстве «Кухчицы» уже убрано около 80 % от общего плана. Каждый погожий день здесь не сбавляют ход полевых работ. Так, ячмень в Минской области уже убрали, 40 % от запланированного рапса также в закромах. Лучшие поля области еще впереди, но урожайность радует. В среднем – 30 центнеров с гектара.
Урожайность в 2025-м в Беларуси на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказал представитель Минсельхлзпрода.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Довольны мы результатом, началом жатвы. Практически мы в начале пути, но уже вышли на технологические нормы. К сожалению, небесная канцелярия пишет свои законы. Но вчерашний день очень порадовал, почти 20 тысяч гектар мы убрали. И по рапсу добавили очень неплохо.
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