Мощные рекорды на отечественной технике – побывали на уборочной в хозяйстве с хорошими показателями

Четвертый пошел. Утро в Беларуси началось с хлебных новостей. Аграрии перешагнули рубеж в 3 миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть еще миллион тонн всего за два дня. Это заметное ускорение. К слову, чтобы собрать первый миллион тонн зерна, комбайнерам понадобилось две недели. На выходных погода наконец-то позволила зайти технике в поля без вынужденных перерывов, и специалисты использовали это время по максимуму.

И хотя погода внесла свои коррективы в уборочную, усложнив задачу аграриям, эффект от обильных дождей положительный. Урожайность порядка 42 центнеров с гектара. Плюс 20 % к результату 2024 года.

Уже очевидно, что госзаказ будет выполнен в полном объеме. В целом по стране убрано уже более 600 тысяч гектаров полей с зерновыми и зернобобовыми без учета кукурузы, гречихи и проса. Аграрии Минской области внесли в общую копилку более 600 тысяч тонн. Без малого 900 тысяч на счету брестских. Гродненский регион намолотил почти 700 тысяч тонн зерна, Витебский – 215. А в хозяйствах Могилевской и Гомельской областей собрали 332 и 380 тысяч тонн золота полей соответственно.

Озимый ячмень практически полностью убран, осталось всего 3 % площадей. Буквально 3-4 погожих дня позволят аграриям обмолотить оставшиеся поля с этой культурой. Вместе с тем в хозяйствах Беларуси продолжается заготовка качественных кормов для животноводства. План по сенажу выполнен почти на 80 %. Запасы сена к этому дню составляют 295 тысяч тонн. Завершается в стране и второй укос трав. Сочного корма заготовлено уже более трех миллионов тонн.