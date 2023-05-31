Рамзан Кадыров: «Ахмат» получил приказ передислоцироваться и подготовиться к наступлению в ДНР

Чеченские формирования получили новый приказ о переброске в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Глава Чечни также анонсировал начало наступления подразделений «Ахмат» и выразил убежденность, что «сатанисты» понесут то возмездие, которого заслуживают.

В соответствии с распоряжением, чеченские бойцы должны будут принять активное участие в боевых операциях и освободить несколько населенных пунктов. Разработка планов наступления и освобождения ведется в штабе командования уже несколько дней. Командующий спецназом «Ахмат» Апты Алаудинов возьмет на себя управление силами «Ахмат» и полком «Север-Ахмат», переброшенными на Марьинское направление. В настоящее время подготовка к штурму ведется при поддержке Министерства обороны РФ и Генерального штаба.

Другие подразделения «Ахмат» Минобороны и Росгвардии России, дислоцированные на других участках линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, также получили приказ начать наступление.

Ранее было заявлено, что более 26 тыс. боевиков из Чечни были командированы в зону СВО на Донбассе и в Украине. На данный момент там находятся семь тысяч человек.

