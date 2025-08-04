В Совете Республики обсудили подготовку к III Белорусско-Узбекскому женскому бизнес-форуму

Беларусь заинтересована углублять дружеское, стратегическое сотрудничество с Узбекистаном. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Республике Беларусь Рахматуллой Назаровым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обсудили перспективы развития отношений между Минском и Ташкентом, а также подготовку к III Белорусско-Узбекскому женскому бизнес-форуму, который пройдет в конце августа на белорусской земле и станет важной платформой для укрепления экономических связей. В планах провести форум в режиме семи секционных заседаний. Расчет на то, чтобы каждый из блоков завершился подписанием соответствующих двусторонних документов.

Напомним, первый бизнес-форум состоялся в сентябре 2023 года по инициативе Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Совета Республики Национального собрания Беларуси. Главная цель, которую преследовали партнеры, – создание условий для активизации бизнес-контактов и укрепления торговых отношений. Участники первой встречи обсудили важные вопросы: взаимодействие в области производства, сельского хозяйства, информационных технологий и инноваций. Как результат – между странами было подписано 15 контрактов на общую сумму 29 миллионов долларов. Успех первого форума подтвердил свою эффективность. Было решено встречаться на регулярной основе. И в 2024 году Ташкент принимал на своей земле уже второй бизнес-форум. Результаты не менее впечатляющие. Копилку двух стран пополнили 18 контрактов на общую сумму 44 миллиона долларов. Хороша та традиция, которая имеет продолжение. Уже в конце августа представители бизнес-сообществ наших стран вновь встретятся. К проведению женского Белорусско-Узбекского форума готовится Витебск. Курс – на углубление стратегического партнерства и новые горизонты для развития женского предпринимательства.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

По нашим предварительным оценкам, сумма предстоящих контрактов уже немножко превышает прошлогодний уровень. И, конечно, мы будем стремиться выйти на более серьезный результат, чтобы внести более существенный вклад в экономическое сотрудничество между нашими странами и приблизить выполнение задачи, которую перед нами поставили главы государств, – выведение торгово-экономического сотрудничества на 1 миллиард долларов. Я уверен, что предстоящий форум внесет свой реальный экономический вклад в эту двустороннюю повестку дня. И межпарламентская дипломатия в очередной раз привнесет экономический эффект в двустороннее сотрудничество.

В развитии сотрудничества Беларусь и Узбекистан демонстрируют высокий уровень доверия и взаимопонимания. Свидетельством этого является впечатляющий пакет двусторонних документов – более 80 соглашений, охватывающих широкий спектр направлений.