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Новые комбайны и больница, отношения с Россией и футбол. Все о рабочей поездке Александра Лукашенко в Гомельскую область

12 августа 2018 19:45
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Новости Беларуси. Регионы в центре внимания Президента каждое лето, и нынешнее – не исключение. Редкая неделя проходила без рабочей поездки в областной или районный центр. На сей раз – в Гомель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

После посещения «Гомсельмаша» – ключевое поручение: запустить масштабную программу восстановления и модернизации отслужившей свой срок техники. Начало реализации задачи – 1 января 2019 года.

Новые комбайны и больница, отношения с Россией и футбол. Все о рабочей поездке Александра Лукашенко в Гомельскую область-1

Побывал Президент и на социальном объекте: в Гомельской областной детской клинической больнице. Качество предоставляемых услуг и условия пребывания пациентов – ничуть не хуже, чем в минском центре «Мать и дитя». Удобно, что больница не вынесена за город, как предлагалось изначально, – глава государства настоял, чтобы учреждение осталось в самом Гомеле.

Другие подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомель в видеоматериале Евгения Пустового.

Новые комбайны и больница, отношения с Россией и футбол. Все о рабочей поездке Александра Лукашенко в Гомельскую область-4

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# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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