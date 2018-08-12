Новые комбайны и больница, отношения с Россией и футбол. Все о рабочей поездке Александра Лукашенко в Гомельскую область

Новости Беларуси. Регионы в центре внимания Президента каждое лето, и нынешнее – не исключение. Редкая неделя проходила без рабочей поездки в областной или районный центр. На сей раз – в Гомель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
После посещения «Гомсельмаша» – ключевое поручение: запустить масштабную программу восстановления и модернизации отслужившей свой срок техники. Начало реализации задачи – 1 января 2019 года.
Побывал Президент и на социальном объекте: в Гомельской областной детской клинической больнице. Качество предоставляемых услуг и условия пребывания пациентов – ничуть не хуже, чем в минском центре «Мать и дитя». Удобно, что больница не вынесена за город, как предлагалось изначально, – глава государства настоял, чтобы учреждение осталось в самом Гомеле.
Другие подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомель в видеоматериале Евгения Пустового.