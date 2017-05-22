Александр Лукашенко – о развитии Оршанского региона: надо прежде всего обратить внимание на промышленные предприятия

Новости Беларуси. Оршанский регион был в центре внимания на рабочей встрече у главы государства. Александр Лукашенко неоднократно поднимал вопросы развития этих территорий. Среди поручений – создание крепкого агрохолдинга в Копыси, модернизация инструментального завода в Орше.

Города с крупными предприятиями, выгодным географическим положение и большой численностью населения должны быть локомотивами регионального развития. Тогда, подчеркивает Президент, в стране не возникнет вопросов с перенаселением Минска и областных центров, а также повысит уровень жизни в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо прежде всего обратить внимание на промышленные предприятия. Они все должны быть восстановлены. И люди должны там работать, потому что в первом приближении вы сделали вывод о том, что они все нам нужны, они все выпускают продукцию, которая нам нужна. Но это правительство должно принять решение и осуществить эти меры в течение года, максимум полтора их закончить. Но в этом году существенно улучшить ситуацию в Орше. Это приведет к решению трех основных социальных вопросов – занятости, заработной платы, еще и отразится на ценообразовании, на ценах в магазинах и так далее. Орша, Барань, Болбасово – три известных точки. По всем вопросам должны быть приняты меры.