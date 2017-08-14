Пчелы, пасечники и сладкое лакомство: в Беларуси отмечают Медовый спас, а Полоцк стал медовой столицей
Новости Беларуси. Православные празднуют Медовый спас. Его называют первым либо мокрым. Существует и такой обычай: пчеловод в этот день должен угостить всех желающих медом, чтобы получить богатый урожай в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот сладкий продукт издавна считается источником здоровья и силы. В изобилии он сегодня представлен в Полоцке. В городе по традиции развернулся большой праздник меда.
Александр Скороходов с друзьями только-только вернулся из Великобритании. Полочане представляли Беларусь на международном конкурсе юных пчеловодов. Интернациональные команды, где были наши ребята, заняли призовые места.
Александр Скороходов, учащийся средней школы № 10 Полоцка:
Весь конкурс был на английском. Поэтому эта такая хорошая практика по разговорной речи на английском языке. И были интересные задания. Вязать, допустим, сопетку. Или прививка, проба меда.
Полоцк – единственный город в Беларуси, где дети имеют возможность учиться в кружке пчеловодов. Не удивительно, что на этой благодатной земле каждый год Медовый спас отмечают с особым размахом.
Медовые реки и блинные берега. Более 50 пасечников и сотни килограммов сладкого лакомства. За несколько часов пчеловоды продали меда столько, что обеспечили «сладкую» жизнь как минимум половине жителей Полоцка.
Жидкий и густой, белый и темный, в банках и в сотах. Такой разный и такой сладкий. А еще воск, перга, медовуха. Полезные и натуральные продукты для всей семьи.
Пчеловод:
Предназначена для того, чтобы откачивать мед. Конкретно эта медогонка – конец XIX века – начало XX. Использовался вручную. Ставилась рамочка и закачивался мед.
Лидия Мищинко, житель Новополоцка:
Обошла все меда здесь, хозяйства, и самый лучший выбрала Полотовский.
Медовый спас – это не только праздник столь обожаемого белорусами лакомства. Это и первый день двухнедельного поста у христиан. В церквях 14 августа освещают воду, цветы и, конечно же, мед. А в Полоцке это делают прямо на центральной улице города.
Алексей Кушнеревич, руководитель миссионерского отдела Полоцкой епархии:
Человек подобно пчеле должен собирать все самое лучшее, как можно больше в мире, и нести к себе домой, в свою семью, как пчела трудиться, потому что хорошего человека всегда сравнивают с пчелой.
Первый из трех Спасов – Медовый – жителям и гостям Полоцка запомнится надолго. Впрочем, грустить о прошедшем празднике времени не будет. Уже 19 августа здесь, как и во всей Беларуси, отметят Яблочный спас, а в конце месяца – и ореховый.