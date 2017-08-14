Пчелы, пасечники и сладкое лакомство: в Беларуси отмечают Медовый спас, а Полоцк стал медовой столицей

Новости Беларуси. Православные празднуют Медовый спас. Его называют первым либо мокрым. Существует и такой обычай: пчеловод в этот день должен угостить всех желающих медом, чтобы получить богатый урожай в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот сладкий продукт издавна считается источником здоровья и силы. В изобилии он сегодня представлен в Полоцке. В городе по традиции развернулся большой праздник меда. Александр Скороходов с друзьями только-только вернулся из Великобритании. Полочане представляли Беларусь на международном конкурсе юных пчеловодов. Интернациональные команды, где были наши ребята, заняли призовые места.

Александр Скороходов, учащийся средней школы № 10 Полоцка:

Весь конкурс был на английском. Поэтому эта такая хорошая практика по разговорной речи на английском языке. И были интересные задания. Вязать, допустим, сопетку. Или прививка, проба меда. Полоцк – единственный город в Беларуси, где дети имеют возможность учиться в кружке пчеловодов. Не удивительно, что на этой благодатной земле каждый год Медовый спас отмечают с особым размахом.

Медовые реки и блинные берега. Более 50 пасечников и сотни килограммов сладкого лакомства. За несколько часов пчеловоды продали меда столько, что обеспечили «сладкую» жизнь как минимум половине жителей Полоцка. Жидкий и густой, белый и темный, в банках и в сотах. Такой разный и такой сладкий. А еще воск, перга, медовуха. Полезные и натуральные продукты для всей семьи.

Пчеловод:

Предназначена для того, чтобы откачивать мед. Конкретно эта медогонка – конец XIX века – начало XX. Использовался вручную. Ставилась рамочка и закачивался мед.

Лидия Мищинко, житель Новополоцка:

Обошла все меда здесь, хозяйства, и самый лучший выбрала Полотовский. Медовый спас – это не только праздник столь обожаемого белорусами лакомства. Это и первый день двухнедельного поста у христиан. В церквях 14 августа освещают воду, цветы и, конечно же, мед. А в Полоцке это делают прямо на центральной улице города.