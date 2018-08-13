Президент Беларуси призвал сделать Оршанский МКК одним из лучших предприятий в отрасли

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Витебский район, Президент призвал восстановить Оршанский инструментальный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время здесь реализуется инвестиционный проект.

Цель которого организовать производство современного инструмента и внедрить инновационные технологии. Первый этап модернизации должны завершить до второго квартала 2019 года. Выпуск продукции к этому моменту хотят увеличить до миллиона рублей. Ситуацию на предприятии и ход выполнения прежних поручений Президент оценил крайне негативно. Темпы реализации проекта слишком медленные, а признаки бесхозяйственности глава государства заметил еще на подъезде к территории завода. Александр Лукашенко подверг критике работу местных органов власти, а также Министерства промышленности.

Александр Лукашенко отдал поручения по восстановлению эффективной работы завода и установил жесткие сроки реализации проекта. Здесь делают различные инструменты для нужд машиностроительных предприятий. После модернизации освоят и наладят выпуск порядка двух сотен наименований новых видов продукции, причем инструментов повышенной точности и производительности. Ежемесячно к 2021 году планируют создавать продукцию на сумму до 3 миллионов рублей.

В рамках рабочей поездки Президент посетил и другие объекты Оршанского региона. Александр Лукашенко остался недоволен работой ещё одного проблемного предприятия – «Техника связи». В основном завод выполняет заказы Госкомвоенпрома. Производственные цеха находятся на территории 25 гектаров, но почти 40% площадей не используются.

Многие из зданий 65-ых годов построек и требуют огромных капиталовложений. Руководство приняло решение продавать помещения, некоторые из них – и вовсе сносить. Глава государства напомнил, что давал поручение нарастить мощности производства удвоив, а то и утроив объемы выпуска, а не пойти по пути наименьшего сопротивления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

-Вы мне рассказываете: это под бульдозер, это продали, это еще продадим, тут выгородим и так далее. Зачем мне министерство и министр такой, который под бульдозер будет пускать то, что я ему сказал освоить?

- Но не все же помещения сдали.

- Но я вижу большинство.

- Расчеты проведены, такую территорию ее надо отсекать, она не нужна.

- Вы уже отсекли. Ладно, я понимаю, у вас тут уже арендаторы, они выкупят эти помещения. Пусть работают. 7 ноября посмотрим, как они работают и вы за это тоже ответите. Но эту территорию надо сделать заводской, чтобы производить здесь все, что надо.