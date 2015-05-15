Александр Лукашенко, посещая «Минский тракторный завод»: Главное – удержать зарплату на уровне прошлого года

Новости Беларуси. Президент требует от правительства принять все необходимые меры, чтобы защитить внутренний рынок от необоснованного импорта. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 мая во время посещения Минского тракторного завода. Главе государства доложили о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 лет за работой. Свой завод иначе как родным Александр Жаврид не называет. Буквально на глазах мастера цеха по сборке тракторов собираться начали маломощные машины, а теперь уже и те модели, которые разработчики называют «эксклюзивными». Говорит, собирать такую продукцию помогают и модернизированные линии. И, конечно, грамотные специалисты. Именно в этом секрет конкурентоспособной продукции.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Каждый десятый трактор в мире – из Беларуси. Сегодня МТЗ без преувеличения – лицо страны. За почти 70 лет существования продукция завода продукция предприятия была поставлена в 125 стран мира.

МТЗ производит тракторы мощностью от 20 лошадиных сил. В нынешнем году в массовое производство выпустили современного «Беларуса». Заменит он два трактора на 200 лошадиных сил. Такая «премьера» отправлена будет в Юго-Восточную Азию. И не только она.

Андрей Стасилевич, главный конструктор ОАО «Минский тракторный завод»:

Мы работаем над новой линейкой тракторов для Африки, Юго-Восточной Азии. На тракторах мощностью до 200 лошадиных сил практически всё отечественное. А вот 300-350 и выше – двигатель пока импортный.

Сейчас на предприятии есть проблемы. Несколько упали поставки на основные рынки. «Слабые места» есть и у других гигантов машиностроения. Тем не менее, государство делает всё, чтобы производства сохранились, созданы были приемлемые условия работы. Это под постоянным контролем.

Ещё в конце апреля Александр Лукашенко анонсировал свой визит на крупные промышленные предприятия.

В должности гендиректора Фёдор Домотенко с августа прошлого года. Предприятие старается развивать, увеличивать экономические показатели. Ведь среди главных задач — объёмы, рентабельность и эффективность.

Особое внимание — заработным платам. Этот вопрос всегда актуален. Александр Лукашенко отмечает: надо сохранить тот уровень, который остался с прошлого года. При этом государство со своей стороны гарантирует — контроль над ценообразованием сохранится.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главная сейчас задача по стране, для всех, до выборов – мы ни в коем случае не должны заниматься популизмом. Я уже это говорил. И нагонять зарплату, чтобы потом подавиться, после выборов, чтобы люди нас долбали. Нам надо сохранить тот уровень, который нам достался с прошлого года. Сохранить уровень. По ценообразованию мы тут проконтролируем, цены все зависят практически от нас. Мы видим, где падают цены, где чуть-чуть поднимаются. Если растут цены на импорт, господь с ними. Главное, чтобы на товары белорусского производства цены не росли. Мы это контролируем, мы видим, помогаем предприятиям. Где-то да, действительно, цены должны быть подвинуты. Они двигаются. Но главное – удержать заработную плату на уровне прошлого года. Будешь в хорошем плюсе – доплати, но людям надо объяснять, что нам сегодня надо деньги вложить в модернизацию, чтобы к 2020 году эти планы реализовать.

По результатам прошлого года продукция предприятия была поставлена почти в 60 стран мира. Более 40% техники экспортировано в Россию, около четверти — в страны дальнего зарубежья, чуть меньше — в СНГ, 9% поставлено было на внутренний рынок. По прогнозам руководства завода, к 2020 году карта экспорта несколько изменится в процентном соотношении. Тем не менее, президент отмечает: к продаже продукции за пределы страны походить нужно по-экономически выверено.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне же правительство Кобякова подкидывает вопрос: Александр Григорьевич, разрешите за пределы страны реализовать ниже себестоимости. Слушайте, реализуйте, если вы такие смелые. А потом, если директора видят, что надо ниже стоимости продать, то давайте продадим внутри страны. Потому что, продав за пределы страны, трудно потом проконтролировать. И, самое главное, - у нас сегодня проблема с качеством. Есть проблемы. И проколы есть. И по МТЗ, но тут меньше, по МАЗу, по другим предприятиям. Если даже мы этот трактор отдали внутри, и там что-то случиться, так мы его обслужим мгновенно.

В большинстве случаев промышленные предприятия ориентированы на Россию. Найти новые рынки – дело непростое и небыстрое.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Недавно мы провели переговоры с представителями Зимбабве, Замбии, ЮАР, получили официальное приглашение. В Пакистане мы создаем сборочное производство. Подписаны контракты. Работа там идет успешно.

Мало кто помнит, что к выпуску известных во всём мире тракторов, завод шел поэтапно. В итоге теперь белорусская техника может работать в самых разных условиях. Конечно, конкуренция есть. Взять, к примеру, знаменитые немецкие аналоги. Обогнать конкурентов помочь может и постепенная модернизация, и новые подходы. Для начала – в дизайне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Внешне посмотришь – красиво, а внутри эти детали надо как-то смотреть. Обшивка нежнее чтобы уже, ближе к иностранцам. Но это уже на порядок выше.

Минский тракторный завод стал в 1994 году одним из первых предприятий, где побывал Александр Лукашенко после избрания президентом. Тогда, в середине 90-х, высказывались настойчивые предложения о закрытии промышленных гигантов Беларуси. Ставку предлагали делать на небольшие мобильные производства. Наша страна пошла другим путем, и, как показала практика, решение было правильным. И сегодня отечественная техника может полностью заменить импортные аналоги.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне говорят: «Качество, качество». Да, за это будем спрашивать, но надо понимать, что у нас этого не было. Мы за последние годы это все создали и создавали под жестоким давлением: «Давай, давай». Естественно, надо годы для того, чтобы довести технику. Так же? Поэтому если и есть где-то минусы… Минчане, я знаю, закупили импортные трактора для коммуналки – зачем? Завод рядом. Вышел из строя какой-то узел – так он мгновенно подъедет и отремонтирует его. Я постоянно предупреждаю правительство: мы не члены ВТО, мы никому ничего не обязаны, не должны. Давайте защитим свой внутренний рынок, не отдадим никому. От утюга до трактора и автомобиля.

В ближайшее время (надо наметить, я уже вчера говорил) мы проведем специальное совещание у президента, где правительство доложит. Посмотрим за девять месяцев, допустим, как выполнено, что ввезли по импорту, почему ввезли и что правительство предприняло в этом году, чтобы защитить собственного товаропроизводителя, как это делается во всем мире.

Кстати, в настоящее время у МТЗ появилась возможность сотрудничать с китайскими партнерами. На днях завершился визит в Беларусь председателя КНР Си Цзиньпина. Интерес Поднебесной к продукции Синеокой есть.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это наш друг. И он прямо там, что очень редко бывает во время визита, собирал своих людей, давал им конкретные указания. Цель была одна: белорусам надо подставить плечо, им надо помочь, потому что они нас никогда не подводили. Губернаторы напрямую договорились с губерниями. 50% ВВП стран – а это же громадное ВВП! – дают эти восемь провинций. Мы для них капля в море. Нам одной провинции бы хватило. Он восемь привез. Надо сейчас это развивать.