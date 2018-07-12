«Явление исключительного разряда»: ученый о медузах в брестском Гребном канале

Новости Беларуси. В Бресте появились гости из Южной Америки: на Гребном канале уже не первый день спортсмены и работники комплекса наблюдают в воде крошечных медуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Бресте появились гости из Южной Америки: на Гребном канале уже не первый день спортсмены и работники комплекса наблюдают в воде крошечных медуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как утверждают ученые, они не опасны и могут даже выполнять функцию санитаров.
Валерий Закжецкий, охранник Гребного канала:
Первый раз увидел. Ну как, плавают – я удивился, думаю: что это такое? Плавает медуза. Подумал, может, никто не поверит.
Виктор Демянчик, заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Это действительно явление исключительного разряда, потому что пресноводные медузы для нашей природы понятие пока что непривычное. Но остается факт, что в природе изменения постоянно происходят. И представители южных фаун периодически появляются в нашей природе поневоле.
Как медузы попали в наши широты, пока загадка. По одной из версий, их случайно могли привезти спортсмены из других стран в своих лодках. По другой – кто-то выпустил из аквариума. Остается только надеяться, что медузы выживут с наступлением осенних холодов.