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«Явление исключительного разряда»: ученый о медузах в брестском Гребном канале

12 июля 2018 06:42
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Новости Беларуси. В Бресте появились гости из Южной Америки: на Гребном канале уже не первый день спортсмены и работники комплекса наблюдают в воде крошечных медуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Явление исключительного разряда»: ученый о медузах в брестском Гребном канале-1

Как утверждают ученые, они не опасны и могут даже выполнять функцию санитаров.

«Явление исключительного разряда»: ученый о медузах в брестском Гребном канале-4

Валерий Закжецкий, охранник Гребного канала:
Первый раз увидел. Ну как, плавают – я удивился, думаю: что это такое? Плавает медуза. Подумал, может, никто не поверит.

«Явление исключительного разряда»: ученый о медузах в брестском Гребном канале-7

Виктор Демянчик, заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Это действительно явление исключительного разряда, потому что пресноводные медузы для нашей природы понятие пока что непривычное. Но остается факт, что в природе изменения постоянно происходят. И представители южных фаун периодически появляются в нашей природе поневоле.

«Явление исключительного разряда»: ученый о медузах в брестском Гребном канале-10

Как медузы попали в наши широты, пока загадка. По одной из версий, их случайно могли привезти спортсмены из других стран в своих лодках. По другой – кто-то выпустил из аквариума. Остается только надеяться, что медузы выживут с наступлением осенних холодов.

# Необычное # общество # Валерий Закжецкий # Виктор Демянчик # Фотофакт

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