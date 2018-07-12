На ЧМ-2018 хорваты обыграли англичан и впервые в истории вышли в финал

Новости России. 11 июля на московском стадионе «Лужники» сборная Хорватии обыграла англичан и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Для хорватов не впервой побеждать англичан. В официальных матчах это уже третья победа. К слову, вторая победа Хорватии над сборной Англии позволила россиянам принять участие в ЧЕ-2008, за что Россия до сих пор благодарна.

Фото: vk.com/fifaworldcup

Англичане заканчивали своё выступление в четырёх из пяти последних полуфиналов. Но, стоит отдать им должное, они доходили до полуфиналов. Слезы Дзюбы, жесты Марадоны и благородство Роналду: 20 самых ярких моментов ЧМ по футболу В первом тайме хорваты в очередной раз позволили противникам открыть счёт. На 5 минуте Киран Триппьер исполнил штрафной, и ещё не разыгравшийся Даниел Субашич не сумел заблокировать мяч.

Фото: vk.com/fifaworldcup

Пропущенный гол помог сборной Хорватии собраться. Игроки завладели мячом и отправились создавать опасные моменты у ворот соперников, но англичане не ослабляли бдительность. В последней трети тайма Гарри Кейн получил возможность увеличить отрыв, но не реализовал выход с вратарём 1 на 1. Футболист попытался сделать ещё один удар после отскока мяча от Субашича, но попал в штангу. От Lexus до Bugatti. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола Через минуту хорваты вновь попытались сравнять счёт, Лука Модрич добежал до ворот англичан, ушёл в сторону, дал пас Анте Ребичу, который дважды пробил. В первом случае удар прервал Джон Стоунз, во втором случае в дело пришлось вступить вратарю – Джордану Пикфорду. Больше в первом тайме опасных моментов не было, и англичане ушли на перерыв с преимуществом – 1:0.

Фото: vk.com/fifaworldcup

Второй тайм начался с жёлтых карточек, по одной у обеих сторон. Хорваты начали играть жёстче. Дважды сборная Хорватии не дала англичанам увеличить отрыв. Сперва Джесси Лингард пробил с 20 метров, но мяч блокировали, а затем Деян Ловрен не позволил Кейну замкнуть головой прострел с правого фланга. «Протестую, – горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен!»: какие книги читают иностранные болельщики ЧМ-2018? На 66 минуте Першич пробил по воротам, но Кайл Уокер не позволил свершиться голу. На 68 минуте Шиме Врсалько навесил мяч, и Иван Перишич ногой отправил посылку прямо в ворота Пикфорда – 1:1. На 71 минуте хорваты продолжили натиск, но в этот раз на пути Першича попалась штанга. В конце тайма судьба Англии в третий раз была возложена на голову Кейна, но, видимо, для футболиста был неудачный день – 1:1 и овертайм.

Фото: vk.com/fifaworldcup

На 98 минуте англичане исполняли штрафной и вновь были близки к отрыву, но появилось очередное «но». В этот раз ворота сборной Хорватии спас Врсалько, отбив головой удар Стоуза, к слову, тоже головой. На 108 минуте хорваты разыграли штрафной, сборная Англии пнула мяч и решила, что можно расслабиться, а зря. Мяч не улетел за пределы поля и приземлился на голову Першичу, который отправил его поближе к воротам, откуда Марио Манджукич забил в нижний угол принёсший сборной Хорватии победу гол.

Фото: vk.com/fifaworldcup