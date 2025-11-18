В Украине начинаются конкурсы на нового главу офиса Зеленского. К чему это приведёт – Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ:

Временная поверенная в делах Украины от США заявила лидером партии рады сотрудника посольства США, что начинаются завтра конкурсы на нового главу офиса Зеленского. Ермак будет допрошен по приезду (Они сейчас в командировках деньги выпрашивают). Будет допрошен, после чего уйдет в отставку. Похоже, все-таки реально эту Z-команду сливают.

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, это люди непростые. Посмотрим, конечно, может быть какой-то ультиматум от американцев, от Трампа. Но опять же вопрос, кто будет вместо Зеленского? Вы нашли такого человека, вы готовы его переизбирать или вы хотите оставить Зеленского, просто поменять ему…

Григорий Азаренок:

Кабинет национального согласия, все эти проамериканские… Юльку и Петро. Кто там еще есть? Националисты. Всех сунуть в этот уряд, а Зеля под себя всю власть подмял, Они сейчас обсуждают, как он воровал. Тут же самое главное, что? Что ни Юлька, ни Петро не стали бы гавкать без команды. А они гавкают по команде всегда.

Андрей Лазуткин:

Когда Трампа выбрали, он проводил переговоры как раз с Порошенко. То есть, там были закрытые сепаратные встречи мимо Зеленского. Зеленский психовал: чего это вы с моей оппозиции работаете? Мы тогда будем с Демпартии американской. То есть, там это все старая история. Ну, опять же, насколько там Порошенко популярен или Тимошенко. В Украине всегда есть второй тур, когда выбирают президента, и во втором туре соревнуются антирейтинги. Побеждают не самые там умные и красивые. А кто меньше воровал, кто меньше замазал. Ну, там они все отвратительные. Поэтому сложно сказать.

Опять же, допустим, пофантазируем. Завтра там будут какие-то, не знаю, не то что выборы, а процесс какой-то смены власти. Но Россия же этим воспользуется. Они еще сделают рывок на фронте. Американцы это понимают прекрасно. Поэтому, я думаю, кризис будет управляемый. Ну, и Зеленский тоже. Все-таки у него и Подоляк есть, такой советник. Я думаю, они что-то придумают такое, чтобы вот этому быдлу, как они людей своих называют, как-то показать эту борьбу с коррупцией, что вот мы даже Ермака выгнали, поменяем его сейчас. А у Ермака будет золотой парашют, который его приземлит где-нибудь в Майами. Они все там окажутся. Просто кто-то раньше, кто-то позже. Нам это расторгуют как некую чистку власти.

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