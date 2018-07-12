Некоторым многодетным семьям бесплатно делают ремонт в детской: на каких условиях?

Добра много не бывает! Именно таким мог бы быть лозунг проекта «Добрая переделка», который стартовал в нашей стране. Многодетным семьям, где есть ребенок с инвалидностью, абсолютно бесплатно сделают ремонт в детской комнате.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Екатерина Мальцева и дизайнер проекта – Наталья Леонова.

Что подразумевается под трудной жизненной ситуацией? Кто попадает под проект?

Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

В данном случае, это семьи, где хотя бы один родитель-инвалид воспитывает хотя бы одного ребенка-инвалида. В семье, в которой сейчас реализуется этот проект, это семья многодетная, двое старших детей выросли, двое младших имеют инвалидность – 4 степень утраты здоровья. Этот проект переделывает не только комнату, но и сознание в тех, кто в нем участвует, поскольку ремонтные работы осуществляют подопечные МВД, они тоже подключены к этому проекту. И люди, которые оступились в жизни, имеют какие-то несерьезные правонарушения и при этом имеют строительные навыки, они и осуществляют эту работу по переделке комнаты

Как создается дизайн комнаты? Что там главное: функциональность или красота, или удобство, или оригинальность?

Наталья Леонова, дизайнер проекта «Добрая переделка»:

В первую очередь, в этих проектах мы уделяем внимание тому, с каким ребенком мы работаем, какие есть нюансы в комнате конкретно для каждого ребенка. В данном случае, у нас девочка полностью слепая с рождения, поэтому мы делаем акцент на фактурах в комнате, потому что у нее идеальный слух и она все воспринимает тактильно, поэтому мы уделяем внимание максимально тактильным ощущениям для девочки. Там будет мох, будет дерево, там будут глянцевые поверхности, будет много текстиля – разные по фактурам ,чтобы ей было приятно и у нее был свой угол в квартире, чего сейчас у нее нет.

Где можно узнать подробнее о проекте?

Екатерина Мальцева:

Подробную информацию можно будет посмотреть на сайте нашего учреждения ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей», также на страничках в социальных сетях: в Одноклассниках, в Facebook, Вконтакте.