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Некоторым многодетным семьям бесплатно делают ремонт в детской: на каких условиях?

12 июля 2018 09:10
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Добра много не бывает! Именно таким мог бы быть лозунг проекта «Добрая переделка», который стартовал в нашей стране. Многодетным семьям, где есть ребенок с инвалидностью, абсолютно бесплатно сделают ремонт в детской комнате.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» – Екатерина Мальцева и дизайнер проекта – Наталья Леонова.

Что подразумевается под трудной жизненной ситуацией? Кто попадает под проект?

Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:
В данном случае, это семьи, где хотя бы один родитель-инвалид воспитывает хотя бы одного ребенка-инвалида. В семье, в которой сейчас реализуется этот проект, это семья многодетная, двое старших детей выросли, двое младших имеют инвалидность 4 степень утраты здоровья. Этот проект переделывает не только комнату, но и сознание в тех, кто в нем участвует, поскольку ремонтные работы осуществляют подопечные МВД, они тоже подключены к этому проекту. И люди, которые оступились в жизни, имеют какие-то несерьезные правонарушения и при этом имеют строительные навыки, они и осуществляют эту работу по переделке комнаты

Как создается дизайн комнаты? Что там главное: функциональность или красота, или удобство, или оригинальность?

Наталья Леонова, дизайнер проекта «Добрая переделка»:
В первую очередь, в этих проектах мы уделяем внимание тому, с каким ребенком мы работаем, какие есть нюансы в комнате конкретно для каждого ребенка. В данном случае, у нас девочка полностью слепая с рождения, поэтому мы делаем акцент на фактурах в комнате, потому что у нее идеальный слух и она все воспринимает тактильно, поэтому мы уделяем внимание максимально тактильным ощущениям для девочки. Там будет мох, будет дерево, там будут глянцевые поверхности, будет много текстиля  разные по фактурам ,чтобы ей было приятно и у нее был свой угол в квартире, чего сейчас у нее нет.

Где можно узнать подробнее о проекте?

Екатерина Мальцева:
Подробную информацию можно будет посмотреть на сайте нашего учреждения ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей», также на страничках в социальных сетях: в Одноклассниках, в Facebook, Вконтакте.

Некоторым многодетным семьям бесплатно делают ремонт в детской: на каких условиях?-1

От кого исходила идея создания проекта «Добрая переделка»? Кто является партнером? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Екатерина Мальцева # Наталья Леонова # Фотофакт

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