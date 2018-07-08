Свыше 150 культурных событий и 60 тысяч проданных билетов. Витебск фестивальный готовится открыть «Славянский базар-2018»

Новости Беларуси. Четыре дня остается до официального открытия «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя правды ради стоит сказать, что творческие встречи стартуют уже 9 июля. Фестивальная концепция 2018 года – тема малой родины. Традиционные вокальные конкурсы – детский и взрослый. Две знаковые даты: 80-летие народного артиста Беларуси Игоря Лученка и 30-летие Летнего амфитеатра. Но это то, что на поверхности. А вот с подробностями подготовки Витебска к предстоящему событию – Анастасия Бут.

На севере страны переменная облачность, +20-25ºС. В концертном зале «Витебск» – лютый мороз. «Снежная королева» из сказки Андерсона устанавливает свои правила, которые диктует ее ледяное сердце. Растопить его смогут лишь 20 талантливых мальчишек и девчонок со всего мира – участники международного детского музыкального конкурса «Витебск-2018». Впервые за Гран-при сразятся ребята из Канады и Великобритании. Всего на фестивале пройдет свыше полутора сотен культурных событий. Продано более 60 тысяч билетов.

Гран-при победителю детского конкурса вручат во время официального открытия фестиваля – 12 июля. Участникам постарше предстоит еще немного поволноваться. Из новичков – представители Гвинеи и Египта.

Ульяша, финалист XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:

Я очень влюбилась в Беларусь, в Витебск, во всю атмосферу фестиваля. Я до сих пор помню это ощущение, когда пела на сцене, количество людей, которые меня поддерживали. Чем питаются звёздные гости и их дети на «Славянском базаре в Витебске»?

Бесконечное удовольствие для жителей и гостей Витебска. Бессонные ночи – для организаторов. И если кто-то думает, что директор фестиваля наслаждается в эти дни любимой музыкой, то глубоко ошибается.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Из моих любимых коллективов – это группы «Би-2», «Сплин». На «Сплин», к сожалению, не попал вообще. На «Би-2» буквально на 10 минут. Хотя у меня маленькие дочки – одной 8 лет, другой 7 лет – слушают и поют песни «Би-2».

Оживленно, ярко и незабываемо каждый вечер будут отмечать праздник в центре города. Фэст уличного искусства «На семи ветрах» соберет более 800 участников из разных стран мира. А в «Книгу рекордов фестиваля» сводный оркестр барабанщиков из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга занесет новый рекорд.

Влада Цвики, руководитель фестиваля уличного искусства «На семи ветрах»:

Будут они гулять по городу. На руке у дирижера будет шагомер. По итогу их громких прогулок и выступлений мы узнаем точное количество битов и степов.

Еще один рекорд установят кукольники. Известный далеко за пределами Витебска и страны театр «Лялька» одновременно покажет зрителям несколько сотен героев своих сказок. Каждая из кукол – неповторимая. А некоторые на сцену выходили всего пару-тройку раз.

Виктор Климчук, художественный руководитель Белорусского театра «Лялька»:

Они делаются каждый в одном экземпляре и поэтому очень и очень дорогие. Дорогие не только в денежном эквиваленте, но и нам, как наша душа.

Анастасия Бут, корреспондент:

Подсознательно витебчане уже готовы к фестивалю. Символ «Славянского базара» – василек – буквально преследует горожан. Он – на всех афишах, на общественном транспорте, на молоке и сметане, на детских книгах, ежедневниках, флажках и даже салфетках. А бабушки на улицах города уже развернули свой васильковый бизнес.