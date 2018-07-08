Чем питаются звёздные гости и их дети на «Славянском базаре в Витебске»?

Новости Беларуси. 4 дня остается до официального открытия «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это будет уже 27-й «Славянский базар».

30-летие же отпразднует главная сцена фестиваля, Летний амфитеатр, потому и преобразят его соответственно: в яркий наряд со множеством зеркал и светодиодных лент. Никаких прямых линий! Уже 9 июля перед шеститысячным залом выступит популярная российская певица Зара. Ждут ее не только зрители, но и администраторы отеля. Уже второй год подряд артистка со своей командой занимает здесь 8 номеров.

Андрей Киреев, администратор ресторана отеля:

Сергей Безруков заказывал у нас рыбу. Зара любит обычно легкую пищу – салаты, что-то такое, легкие закуски. А дети звездных родителей любят пиццу и пасту – всё по-простому.

Жерар Депардье, Наталия Орейро, Олег Меньшиков, Тимати, Николай Басков, Ирина Аллегрова, Эмир Кустурица и «Некурящий оркестр», Горан Брегович и «Свадебно-похоронный оркестр». Открытие звезды Розы Рымбаевой. Премьеры фильмов, театральные постановки. Всего свыше полутора сотен культурных событий. Продано более 60 тысяч билетов.