Лазуткин о «солидарности» поляков с литовцами по границе с Беларусью: шваркнули, как детей

Григорий Азаренок, СТВ:

Кстати, сегодня же интересно, вы сказали, с границей уже приступают к открытию. Заявили, значит, сначала прошла встреча на литовском пункте пропуска с нашими пограничниками. Наши пограничники спокойно пришли и побеседовали там с литовскими пограничниками. А затем Совет Безопасности (аналог Совета, по-другому немножко называется у Литвы) посоветовал правительству открывать границы буквально завтра, немедленно. Но они сказали, что завтра объявят свое решение, подумают. К чему это все, как вы думаете?

Андрей Лазуткин, политолог:

Поскольку поляки открыли два перехода. Там грузовые, легковые, автобусы пошли.

Григорий Азаренок:

Это такая евросолидарность. Умри ты сегодня, а я завтра. Литовцы рассчитывали на евросолидарность, но поляки сказали: литовцы, вы молодцы. Давайте, до последнего литовца держитесь, обороняйтесь от шариков, от белорусской угрозы. Мы с вами душой, но телом, извините, мы откроем границы, пускай едут.

Андрей Лазуткин:

Поляки их как детей развели. Потому что они же могли сразу открыть границу, например, свою польскую. Было же непонятно. То есть, в это время фуры литовские стояли здесь, капает неустойка, надо машины охранять, платить за эвакуацию. То есть, это все разоряет транспортников литовских. Поляки немножко потянули, чтобы издержку у них выросли за две-три недели. Дальше поляки типо: мы с вами побыли солидарно и теперь все, дальше мы не можем. Они открывают свои переходы, грузы все идут туда, причем по хорошей стоимости, с нормальной моржой. Этим все, крышка. То есть у них в убытках компании транспортные и сверх этого поляки открывают свои дополнительные переходы, все грузы идут туда.

А завтра сверх этого азиатские компании, которые из нашего ЕАЭС, которые возят эти грузы скажут: «Нет, через Литву вообще не повезем. Там какое-то неадекватное правительство, лучше через поляков. Там больше переходов, меньше очереди и поляки, скорее всего, не закроются». А эти сказали: а мы будем, если что, закрываться хоть каждый месяц, потому что вот типа контрабанда идет. Поэтому они, скажем так, стали жертвой поляков даже где-то. Поляки люди такие, они считают деньги хорошо. И они немножко изобразили какую-то солидарность, а потом шваркнули их просто как детей. Ну, учимся у поляков.

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