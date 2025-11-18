Более 40% поляков недовольны нынешней медициной страны – соцопрос

Поляки недовольны качеством медицины в стране. Это подтверждают результаты опроса Национального института социологических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителей Польши попросили оценить систему здравоохранения. Итоги оказались тревожными и неприятными для властей страны.

Как выяснилось, почти половина граждан считают, что положение дел в сфере за последний год значительно ухудшилось. А 40 % не видят вообще никаких изменений. В то же время 54 % поляков от 55 до 70 лет признались, что не получают качественной медпомощи. Проблема возникла из-за недостатка финансирования. Чтобы сэкономить, больницы вынуждены сокращать ряд услуг или поднимать на них цены. А пациентам приходится месяцами ждать приема у специалистов.

Мне посоветовали проходить обследование каждые три месяца, но что толку, когда я записался и узнал, что следующий прием только через пять месяцев? Я много раз приходил, врача просто не было на месте в назначенный день, и прием переносили. Он обычно опаздывал, а медсестры не могут сказать, когда и во сколько он будет.