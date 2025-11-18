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Более 40% поляков недовольны нынешней медициной страны – соцопрос

18 ноября 2025 20:06
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Поляки недовольны качеством медицины в стране. Это подтверждают результаты опроса Национального института социологических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителей Польши попросили оценить систему здравоохранения. Итоги оказались тревожными и неприятными для властей страны.

Более 40% поляков недовольны нынешней медициной страны – соцопрос-2

Как выяснилось, почти половина граждан считают, что положение дел в сфере за последний год значительно ухудшилось. А 40 % не видят вообще никаких изменений. В то же время 54 % поляков от 55 до 70 лет признались, что не получают качественной медпомощи. Проблема возникла из-за недостатка финансирования. Чтобы сэкономить, больницы вынуждены сокращать ряд услуг или поднимать на них цены. А пациентам приходится месяцами ждать приема у специалистов.

Более 40% поляков недовольны нынешней медициной страны – соцопрос-4

Мне посоветовали проходить обследование каждые три месяца, но что толку, когда я записался и узнал, что следующий прием только через пять месяцев? Я много раз приходил, врача просто не было на месте в назначенный день, и прием переносили. Он обычно опаздывал, а медсестры не могут сказать, когда и во сколько он будет.

Более 40% поляков недовольны нынешней медициной страны – соцопрос-6

Поляки получают одни из самых низких зарплат в Евросоюзе.

Впрочем, платить за медицинские услуги полякам с каждым годом все сложнее. Экономическая политика властей страны довела ее жителей до бедности. По данным Евростата, доходы населения одни из самых низких в Евросоюзе. Также в Польше растет число нуждающихся. Так, около 5 миллионов жителей находятся на грани нищеты. А около двух миллионов уже и вовсе ее переступили.

# Польша # Медицина # Социологический опрос

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