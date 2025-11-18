В чемпионате Беларуси по шашкам идёт борьба за места в высшей лиге

Более 50 спортсменов борются за выход в высшую лигу чемпионата страны по шашкам-64. Второй тур полуфинала прошел 18 ноября в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В следующий раунд автоматически зачислены 8 лучших спортсменов, еще 5 мужчин и 4 женщины определятся по итогам 9 туров. Традиционно в первой лиге сильный состав участников, среди которых мастера спорта международного уровня, а также кандидаты и мастера спорта Беларуси. Конкуренцию им составляет талантливая молодежь.

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:

У нас добрая моладзь. 8 лістапада мы вярнуліся з чэмпіянату свету па шашках-64. Чэмпіёнкай свету сярод дзяўчынак да 12 гадоў стала Ганна Забалоцкіх, мінчанка. Двойчы бронзавым прызёрам да 14 гадоў у нас стала Юлія Швед. Яны гуляюць у гэтым турніры.

Кирилл Хайнюк, старший тренер национальной команды по шашкам:

У нас много молодых спортсменов, которые себя зарекомендовали на международной арене даже. И есть уже более ветераны, которые любят шашки, играют уже много-много лет. Из Волковыска Артем Тихонов стал чемпионом Европы среди мужчин в быстрой программе. Женя Швед заняла среди женщин два четвертых места, завоевала на чемпионате Европы.

Впереди у спортсменов еще 5 игровых дней. Члены национальной команды Полина Петрусева, Мария Таранина уже прошли в следующий раунд, но приняли решение потренироваться и играть среди мужчин. Розыгрыш высшей лиги чемпионата страны пройдет в конце января.