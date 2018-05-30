От Иглесиаса до Конан Дойля. Кого потерял мировой футбол
Целый месяц все любители спорта будут с нетерпением следить за главным футбольным событием четырехлетия. 14 июня в России начнется чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 сборные.
Накануне старта мундиаля мы решили вспомнить имена известных личностей, которые могли состояться в футболе, но реализовались в другой деятельности.
Хулио Иглесиас
Один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей мог стать звездой на футбольном поле.
С детства известный певец играл в футбол. Он был голкипером. В молодости около четырех лет Хулио играл за молодежный состав мадридского «Реала». Он выступал с лучшими игроками и признавался, что благодаря этому стал более усердно тренироваться.
По словам испанца, футбол всегда являлся для него страстью и мужеством. Невероятным чувством он называл ощущения во время игры перед 50-тысячным стадионом, когда «все мечты воплощаются в реальность».
Хулио Иглесиас мечтал стать звездой футбола, но у судьбы были свои планы.
Накануне своего 20 дня рождения Хулио вместе с друзьями попал в автомобильную аварию. Машину занесло и она перевернулась.
У Иглесиаса защемило нерв в позвоночнике и следующие два года экс-футболист провел на больничной койке. Юноша задавал себе вопрос, почему трагедия пришла именно к нему. Мечте о спорте уже не будет суждено сбыться.
Однако в больнице Хулио будет изучать английский язык, играть на гитаре и сочинять музыку. Иглесиас расскажет, что верит в то, что в мире все неслучайно и предрешено.
Позже Хулио Иглесиас будет собирать стадионы, но уже как певец. Он станет одним из самых успешных и популярных мировых исполнителей. Но любовь к футболу не исчезнет. Певец является одним из самых преданных болельщиков мадридского «Реала». Однажды в 80-е у музыканта спросили, вышел бы он защищать ворота команды, если бы его позвали.
«Это было бы лучшим событием в моей жизни», – ответил Иглесиас.
Альбер Камю
Еще один бывший вратарь. А также лауреат Нобелевской премии по литературе.
Камю вырос на небольшой алжирской ферме. Маленького Альбера воспитывали в строгости, но мальчик умудрялся совмещать учебу с занятиями футболом. Став старше, Камю начал учебу в лицее и продолжил свои занятия футболом. Юноша играл на позиции голкипера. Его отмечали за храбрость и страсть к игре.
В 30-е годы Альбер Камю играл за сборную Французского Алжира. Это была колония, поэтому команда могла участвовать только в товарищеских матчах. Поговаривали, что перспективного футболиста могли пригласить играть за сборную Франции, но Камю заболел.
Фото: Science Museum/Global Look Press. Камю сидит в кепке
Ему поставили диагноз: туберкулез. Шансы на большую футбольную карьеру были загублены. Но у бывшего вратаря никогда не пропадала любовь к футболу.
Альбер Камю:
Всем, что я знаю о нравственности и обязанностях, я обязан футболу.
Камю продолжал быть футбольным болельщиком до конца жизни – он часто посещал матчи парижского клуба «Расинг».
Нильс Бор
Еще одной несостоявшейся спортивной звездой стал нобелевский лауреат по физике Нильс Бор.
Одним из увлечений датчанина Нильса был футбол. Физик вместе с братом Харальдом играли за местный клуб «Академиск». Нильс Бор был голкипером, а его брат – полузащитником. Оба Бора умело совмещали два своих увлечения – спорт и науку.
Семья юного физика играет в футбол
В клубе Нильс играл всего полсезона – как-то он неудачно пропустил гол со второй половины поля. Говорят, что вратарь отвлекся, потому что смотрел на испарение, поднимающееся от травы. Мир, конечно, потерял голкипера, но получил выдающегося ученого и нобелевского лауреата.
Футбольная карьера Харальда Бора сложилась удачнее: его включили в первый состав национальной команды. В финальном матче Олимпиады-1908 сборная Дании уступила Англии и завоевала серебряные медали. Это был настоящий триумф.
Но Харальд все равно сфокусировался только на математике: он преподавал и занимался своими научными работами.
Артур Конан Дойл
Автор популярнейших рассказов о детективе Шерлоке Холмсе тоже в свое время стоял на воротах. В 1880-е годы в составе футбольного клуба «Портсмут» сэр Конан Дойл был вратарем. Он был игроком в первом составе команды.
Правда играл писатель не под своим настоящим именем, а под псевдонимом Ас Смит.
Спустя некоторое время Конан Дойл перестал играть в футбол и продолжил писать. Правда спорт экс-голкипер не бросил – играл в крикет и занимался боксом.
Гордон Рамзи
До успешной карьеры шеф-повара Гордон Рамзи был подающим надежды футболистом.
Рамзи с 12 лет серьезно тренировался. Он играл за юношеские команды графства Уоркшир, его называли перспективным спортсменом. Через семь лет молодому футболисту поступило предложение от клуба «Рейнждерс» из Глазго, который является самым титулованным ФК Шотландии. Однако ни одной игры Гордон за клуб не провел. Причиной этому стала травма мениска. После нее спортсмен не смог продолжать футбольную карьеру.
Рамзи поступил в колледж, где начал увлекаться кулинарией. Это занятие принесло ему всемирную известность. Гордон Рамзи известный шеф-повар, автор кулинарных книг и телеведущий. Сейчас у шефа Рамзи 14 (!!!) звезд Мишлена.