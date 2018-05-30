От Иглесиаса до Конан Дойля. Кого потерял мировой футбол

Целый месяц все любители спорта будут с нетерпением следить за главным футбольным событием четырехлетия. 14 июня в России начнется чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 сборные. Накануне старта мундиаля мы решили вспомнить имена известных личностей, которые могли состояться в футболе, но реализовались в другой деятельности. Хулио Иглесиас Один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей мог стать звездой на футбольном поле. С детства известный певец играл в футбол. Он был голкипером. В молодости около четырех лет Хулио играл за молодежный состав мадридского «Реала». Он выступал с лучшими игроками и признавался, что благодаря этому стал более усердно тренироваться.

Фото: real-madrid.ru

По словам испанца, футбол всегда являлся для него страстью и мужеством. Невероятным чувством он называл ощущения во время игры перед 50-тысячным стадионом, когда «все мечты воплощаются в реальность».



Хулио Иглесиас мечтал стать звездой футбола, но у судьбы были свои планы.

Фото: real-madrid.ru

Накануне своего 20 дня рождения Хулио вместе с друзьями попал в автомобильную аварию. Машину занесло и она перевернулась. У Иглесиаса защемило нерв в позвоночнике и следующие два года экс-футболист провел на больничной койке. Юноша задавал себе вопрос, почему трагедия пришла именно к нему. Мечте о спорте уже не будет суждено сбыться. Однако в больнице Хулио будет изучать английский язык, играть на гитаре и сочинять музыку. Иглесиас расскажет, что верит в то, что в мире все неслучайно и предрешено.

Позже Хулио Иглесиас будет собирать стадионы, но уже как певец. Он станет одним из самых успешных и популярных мировых исполнителей. Но любовь к футболу не исчезнет. Певец является одним из самых преданных болельщиков мадридского «Реала». Однажды в 80-е у музыканта спросили, вышел бы он защищать ворота команды, если бы его позвали. «Это было бы лучшим событием в моей жизни», – ответил Иглесиас. Альбер Камю Еще один бывший вратарь. А также лауреат Нобелевской премии по литературе. Камю вырос на небольшой алжирской ферме. Маленького Альбера воспитывали в строгости, но мальчик умудрялся совмещать учебу с занятиями футболом. Став старше, Камю начал учебу в лицее и продолжил свои занятия футболом. Юноша играл на позиции голкипера. Его отмечали за храбрость и страсть к игре. В 30-е годы Альбер Камю играл за сборную Французского Алжира. Это была колония, поэтому команда могла участвовать только в товарищеских матчах. Поговаривали, что перспективного футболиста могли пригласить играть за сборную Франции, но Камю заболел.

Фото: Science Museum/Global Look Press. Камю сидит в кепке

Ему поставили диагноз: туберкулез. Шансы на большую футбольную карьеру были загублены. Но у бывшего вратаря никогда не пропадала любовь к футболу. Альбер Камю:

Всем, что я знаю о нравственности и обязанностях, я обязан футболу. Камю продолжал быть футбольным болельщиком до конца жизни – он часто посещал матчи парижского клуба «Расинг». Нильс Бор Еще одной несостоявшейся спортивной звездой стал нобелевский лауреат по физике Нильс Бор. Одним из увлечений датчанина Нильса был футбол. Физик вместе с братом Харальдом играли за местный клуб «Академиск». Нильс Бор был голкипером, а его брат – полузащитником. Оба Бора умело совмещали два своих увлечения – спорт и науку.

Семья юного физика играет в футбол

В клубе Нильс играл всего полсезона – как-то он неудачно пропустил гол со второй половины поля. Говорят, что вратарь отвлекся, потому что смотрел на испарение, поднимающееся от травы. Мир, конечно, потерял голкипера, но получил выдающегося ученого и нобелевского лауреата. Футбольная карьера Харальда Бора сложилась удачнее: его включили в первый состав национальной команды. В финальном матче Олимпиады-1908 сборная Дании уступила Англии и завоевала серебряные медали. Это был настоящий триумф.

Фото: Daily Mail

Но Харальд все равно сфокусировался только на математике: он преподавал и занимался своими научными работами. Артур Конан Дойл Автор популярнейших рассказов о детективе Шерлоке Холмсе тоже в свое время стоял на воротах. В 1880-е годы в составе футбольного клуба «Портсмут» сэр Конан Дойл был вратарем. Он был игроком в первом составе команды. Правда играл писатель не под своим настоящим именем, а под псевдонимом Ас Смит.

Спустя некоторое время Конан Дойл перестал играть в футбол и продолжил писать. Правда спорт экс-голкипер не бросил – играл в крикет и занимался боксом. Гордон Рамзи До успешной карьеры шеф-повара Гордон Рамзи был подающим надежды футболистом.