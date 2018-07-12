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«С ним можно было обсудить любой вопрос»: каким запомнят Николая Дементея

12 июля 2018 11:29
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Новости Беларуси. В Минске прощаются с известным государственным деятелем Николаем Дементеем. Гражданская панихида проходит в эти минуты в Доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Венки к гробу возлагают родственники, представители дипкорпуса, бывшие коллеги, знакомые.

«С ним можно было обсудить любой вопрос»: каким запомнят Николая Дементея-1

Николай Дементей возглавлял Верховный Совет БССР 12-го созыва. Именно под его председательством была подписана Декларация о независимости. Николай Иванович занимал разные должности. В разных отраслях был на преподавательской, хозяйственной и партийной работе и всегда беззаветно служил республике.

«С ним можно было обсудить любой вопрос»: каким запомнят Николая Дементея-4

Он умер после продолжительной болезни на 89 году жизни.

«С ним можно было обсудить любой вопрос»: каким запомнят Николая Дементея-7

Сергей Линг, премьер-министр Беларуси (1996-2000 гг.):
За все годы работы, наверное, никто не помнит, чтобы он кого-то оскорбил грубым словом, чтобы он оказывал чрезмерный нажим дисциплинарный. Он всегда методом убеждения, спокойно. Он очень был общительным. После выхода на пенсию, не будучи государственным деятелем, всегда интересовался последними новостями. С ним можно было обсудить любой вопрос.

«С ним можно было обсудить любой вопрос»: каким запомнят Николая Дементея-10

Алексей Камай, второй секретарь ЦК КПБ (1990-1991 гг.):
Человек необычный. В душе, в отношениях с людьми, черты характера белоруса: добрый, понятный, незаносчивый, вдумчивый, без спешки. Человек, умеющий послушать, подумать и принять правильное решение.

«С ним можно было обсудить любой вопрос»: каким запомнят Николая Дементея-13

Николая Дементея похоронят на Восточном кладбище в Минске.

# Некролог # общество # Николай Дементей # Сергей Линг # Алексей Камай # Фотофакт

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