«С ним можно было обсудить любой вопрос»: каким запомнят Николая Дементея

Новости Беларуси. В Минске прощаются с известным государственным деятелем Николаем Дементеем. Гражданская панихида проходит в эти минуты в Доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Венки к гробу возлагают родственники, представители дипкорпуса, бывшие коллеги, знакомые.

Николай Дементей возглавлял Верховный Совет БССР 12-го созыва. Именно под его председательством была подписана Декларация о независимости. Николай Иванович занимал разные должности. В разных отраслях был на преподавательской, хозяйственной и партийной работе и всегда беззаветно служил республике.

Он умер после продолжительной болезни на 89 году жизни.

Сергей Линг, премьер-министр Беларуси (1996-2000 гг.):

За все годы работы, наверное, никто не помнит, чтобы он кого-то оскорбил грубым словом, чтобы он оказывал чрезмерный нажим дисциплинарный. Он всегда методом убеждения, спокойно. Он очень был общительным. После выхода на пенсию, не будучи государственным деятелем, всегда интересовался последними новостями. С ним можно было обсудить любой вопрос.

Алексей Камай, второй секретарь ЦК КПБ (1990-1991 гг.):

Человек необычный. В душе, в отношениях с людьми, черты характера белоруса: добрый, понятный, незаносчивый, вдумчивый, без спешки. Человек, умеющий послушать, подумать и принять правильное решение.