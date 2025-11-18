Волейболистки «Минчанки-2» обыграли «Локомотив-СШОР» в матче Молодёжной лиги

«Минчанка-2» успешно начала выступление на четвертом этапе Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши девушки на домашней площадке встречались с «Локомотивом-СШОР» из Калининграда. Со старта обе дружины заявили о своих амбициях на успех и показали равную игру.

Тем не менее под занавес первого сета белоруски завладели инициативой, увереннее действовали и оставили отрезок за собой – 25:18. А затем закрепили успех во второй партии – 25:17. Однако гостьи не намеревались сдаваться и взяли реванш в третей партии – 25:20. Но победная точка все-равно осталась за столичным клубом – 26:24 и 3:1 по сетам.

«Минчанка-2» возглавляет турнирную таблицу текущего розыгрыша.