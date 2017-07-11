Директор «Славянского базара»: «На первом месте предпочтения зрителей, но мы иногда пытаемся прививать вкус аудитории»

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Директор «Славянского базара»: «Участие в конкурсах – это только начальный этап становления певца»
Директор «Славянского базара»: «Никогда главным принципом проведения фестиваля не было «заработать денег»
Директор «Славянского базара»: «Малоизвестные артисты пытаются попасть на фестиваль. Но не понимают, что они здесь теряются сразу же»
Брали не всех подряд: на концерте молодых белорусских исполнителей на «Славянском базаре» зал будет заполнен на 100%
«Если ориентироваться только на пожелания зрителей – можно скатиться в сторону очень дешёвой эстрады»