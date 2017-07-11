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Директор «Славянского базара»: «На первом месте предпочтения зрителей, но мы иногда пытаемся прививать вкус аудитории»

11 июля 2017 19:21
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Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Директор «Славянского базара»: «Участие в конкурсах – это только начальный этап становления певца»

Директор «Славянского базара»: «Никогда главным принципом проведения фестиваля не было «заработать денег»

Директор «Славянского базара»: «Малоизвестные артисты пытаются попасть на фестиваль. Но не понимают, что они здесь теряются сразу же»

Брали не всех подряд: на концерте молодых белорусских исполнителей на «Славянском базаре» зал будет заполнен на 100%

«Если ориентироваться только на пожелания зрителей – можно скатиться в сторону очень дешёвой эстрады»

# Культура # Александр Сидоренко # Славянский базар в Витебске-2017

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«Если ориентироваться только на пожелания зрителей – можно скатиться в сторону очень дешёвой эстрады»
11 июля 2017 19:20

«Если ориентироваться только на пожелания зрителей – можно скатиться в сторону очень дешёвой эстрады»

Брали не всех подряд: на концерте молодых белорусских исполнителей на «Славянском базаре» зал будет заполнен на 100%
11 июля 2017 19:20

Брали не всех подряд: на концерте молодых белорусских исполнителей на «Славянском базаре» зал будет заполнен на 100%

Директор «Славянского базара»: «Малоизвестные артисты пытаются попасть на фестиваль. Но не понимают, что они здесь теряются сразу же»
11 июля 2017 19:20

Директор «Славянского базара»: «Малоизвестные артисты пытаются попасть на фестиваль. Но не понимают, что они здесь теряются сразу же»