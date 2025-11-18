Финал национального командного турнира «Золотая ракетка» стартовал во Дворце тенниса

Формат турнира остался прежним: каждый раунд состоит из девяти встреч: шести одиночных, двух парных и смешанного поединка. Независимо от счета, пройдут все 9 игр, что даст возможность участникам получить игровую практику и проявить себя. В первом матче финала теннисисты РЦОПа обыграли соперников из «Смены».

Престижный трофей оспаривают теннисисты столичного Центра олимпийского резерва, СДЮШОР «Смена», Республиканского центра олимпийской подготовки. Еще одна команда – объединенная: в нее вошли представители Могилева и школы «Yestoday-Олимпиец».

Андрей Ахрамейко, главный судья турнира: Формат командный, не совсем стандартный, то есть дети в основном же играют в одиночные турниры, специфика другая. В течение года, пока за три этапа, многие, кстати, сыгрывают много матчей. Первые номера с первыми, второй со вторым, то есть играют достаточно равные игроки, поэтому матчи упорные.

Арина Лесковец, участница турнира (СДЮШОР «Смена»):

Я очень сильно готовилась, много играла матчей, чтобы узнать свою сильную и слабую сторону, узнавала новых соперников, как с ними играть. Мне нравится, если честно, как я удары бью некоторые. Самое сложное, когда ты проигрываешь, собраться и продолжить играть.

«Золотая ракетка» открывает дорогу в большую игру. Немало спортсменов, побеждавших на этом турнире, в дальнейшем выигрывали международные старты в своих возрастных группах. Медалисты соревнований определятся 21 ноября.