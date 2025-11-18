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Финал национального командного турнира «Золотая ракетка» стартовал во Дворце тенниса

18 ноября 2025 19:01
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Сильный состав команд и напряженные матчи – во Дворце тенниса стартовал финал национального командного турнира «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Престижный трофей оспаривают теннисисты столичного Центра олимпийского резерва, СДЮШОР «Смена», Республиканского центра олимпийской подготовки. Еще одна команда – объединенная: в нее вошли представители Могилева и школы «Yestoday-Олимпиец». 

Формат турнира остался прежним: каждый раунд состоит из девяти встреч: шести одиночных, двух парных и смешанного поединка. Независимо от счета, пройдут все 9 игр, что даст возможность участникам получить игровую практику и проявить себя. В первом матче финала теннисисты РЦОПа обыграли соперников из «Смены». 

Финал национального командного турнира «Золотая ракетка» стартовал во Дворце тенниса-2

Андрей Ахрамейко, главный судья турнира:
Формат командный, не совсем стандартный, то есть дети в основном же играют в одиночные турниры, специфика другая. В течение года, пока за три этапа, многие, кстати, сыгрывают много матчей. Первые номера с первыми, второй со вторым, то есть играют достаточно равные игроки, поэтому матчи упорные. 

Финал национального командного турнира «Золотая ракетка» стартовал во Дворце тенниса-4

Арина Лесковец, участница турнира (СДЮШОР «Смена»):
Я очень сильно готовилась, много играла матчей, чтобы узнать свою сильную и слабую сторону, узнавала новых соперников, как с ними играть. Мне нравится, если честно, как я удары бью некоторые. Самое сложное, когда ты проигрываешь, собраться и продолжить играть.

«Золотая ракетка» открывает дорогу в большую игру. Немало спортсменов, побеждавших на этом турнире, в дальнейшем выигрывали международные старты в своих возрастных группах. Медалисты соревнований определятся 21 ноября.

# Теннис # Спортивные соревнования # Андрей Ахрамейко

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