Сборная Беларуси по футболу (U-19) победно завершила квалификацию юниорского чемпионата Европы

В игре сегодня наши юниорская и молодежная команды. Они вели борьбу в отборочных турнирах чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная, составленная из исполнителей до 19 лет, встречалась со сверстниками из Лихтенштейна.

Белорусы полностью контролировали ход противостояния и уже в первом тайме обеспечили себе преимущество в четыре мяча – дубль оформил Артем Акатов, еще по разу отличились Артем Грабцевич и Егор Молчан. На излете основного времени Богдан Гусев установил окончательный результат. Уверенная победа – 5:0. Однако наши юниоры финишировали на третьем месте в своем квартете и не вышли в элитный раунд.

В рамках отбора на молодежное континентальное первенство отечественная команда до 21 года встречалась с Данией. При обилии моментов и равных шансах на успех минимальное преимущество осталось за соперниками. Поражение – 0:1. На данный момент у подопечных Виталия Павлова четыре очка и четвертое место в группе. Следующий поединок наша молодежка проведет в марте будущего года против Уэльса.