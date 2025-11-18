Футболисты «Торпедо» вышли в четвертьфинал Кубка Беларуси

Футболисты жодинского «Торпедо» на выезде разгромили «Сморгонь» в поединке одной восьмой финала Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Долгое время дружины оставляли свои ворота на замке. Счет в матче был открыт только на излете первого тайма, гостей вперед вывел Павел Седько. Однако после перерыва «автозаводцы» усилили давление на соперников и еще трижды огорчили голкипера хозяев поля. Отличились Алексей Бутаревич, Дмитрий Бородин и Илья Василевич. Уверенные 4:0 в пользу команды Дмитрия Молоша. Таким образом, «Торпедо» выходит в четвертьфинал турнира. Путевку в эту стадию ранее обеспечили себе «Арсенал», БАТЭ, «Ислочь», брестское «Динамо» и «Славия». Еще два пропуска будут разыграны в противостояниях «МЛ Витебска» и «Слонима», а также минского «Динамо» и «Витебска».