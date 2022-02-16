Азарёнок: не знаю, как уже реагировать на это. Лучше всех получилось у Лаврова. Без единого слова

Новости Беларуси. Предсказанное западными информагентствами, спецслужбами и политиками, но так и не состоявшееся нападение России и Беларуси на Украину уже стало анекдотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

Сейчас пропагандисты придумывают новые даты вторжений. Что стоит за этой ситуацией, собирается ли кто-то хоть как-то извиняться за вранье и при чем тут наши беглые? Задается вопросами Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну как вам ночка? Ох, и порезвились мы. Ровно в час заправили баки, хряпнули фронтовых и с криками, под удары барабанов ворвались в незалэжные степи. И хоть шумерские воины Светы и бобра защищали Европу как могли, ничто не могло остановить мордорские орды. Вы бы видели Людмилу Гладкую, которая пытала пленных щирых громадян в темных подвалах Чернобыля. К двум ночи мы встретились с передовыми отрядами Рамзана Кадырова и штурмовали бастион демократии и гідності – Киев. Конечно, Шрайбман, Мартынова, Прокопьев, Гурков встали в один ряд с украиньскими олигархами и под командованием политрука Гордона бились как могли, но безумной ярости диктаторских легионов не было предела. В 02:35 я пришел на Майдан Незалежності, тяпнул горилки, а потом увидел там одиноко лежащую кастрюлю героя боротьбы, пнул ее и сказал – отныне здесь будет рэжым и картошку посадим. Владимир Соловьев неторопливо прогуливался и любовался каштанами. Но это еще не все. Откроем свежий Bloomberg. На 17 февраля планируется операция «Диктатура или смерть». Представлены видеодоказательства.

Григорий Азаренок:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». А мне интересно, кто-нибудь собирается извиняться? Ну вот хоть один. Хоть один Карбалевич, Чалый, Латушко, Вячорка, Шрайбман, Кац, Дракохруст, Гордон, Трасс, Псаки, Байден, Салливан, Боррель. Хоть одну строчку с робким признанием ошибок чирканет Bloomberg, The Sun, Daily Mail, Washington Post, ну хоть кто-то объяснит, почему они писали всю эту полную дичь, всю эту откровенную ахинею? Хоть одна морда палятолага изволит хотя бы одно робкое «извините» произнести? Нет, они продолжат нести 10 заповедей демократии с таким же пророческим выражением твара. И я не знаю, как уже можно реагировать на все это. Лучше всех, по-моему, получилось у Лаврова. Без единого слова.

Григорий Азаренок:

Но заметьте, каковы диктаторы, как коварно действуют. Они на поле боя не явились, а половина депутатов рады свинтила. Срочно в командировку. И все олигархи на частных рейсах. Братишки украинцы, а вам самим не обидно? Вас, солдатиков, кинули на Восток умирать за то, чтобы в Лондоне, Париже и Вашингтоне дальше жировал этот коллективный Коломойский. Но вы думаете, что наступления не было, потому что они сами его придумали? Ах ты пропагандист! Его не было, потому что Путин и Лукашенко испугались. Пан Кулеба врать не станет. Перамога! Найвяликша перамога! СУГС 24 разы [аббревиатура от лозунга «Слава Украине! Героям слава!» – прим. ред.]. И гимн! В любой непонятной ситуации співайте гимн!

Григорий Азаренок:

Обо всем этом гениально сказал сегодня наш министр иностранных дел. У них у всех произошла «Разгерметизация мозговой оболочки» (подробнее здесь). Это буйные пациенты. Им давно провели лоботомию, они психи, самые натуральные клинические, помешанные, буйные психи. И на этом фоне все хуже дела у наших збеглых. Там здрада за здрадой. В Шумерию принимать перестали, в Литве деньги есть только для одной усатой тетки и ее пузана, в Польше весь кокаин забрал Путило, в общем – тяжко жить. Ну так мы обращаемся к вам вновь и вновь.