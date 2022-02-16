Азарёнок: не знаю, как уже реагировать на это. Лучше всех получилось у Лаврова. Без единого слова
Новости Беларуси. Предсказанное западными информагентствами, спецслужбами и политиками, но так и не состоявшееся нападение России и Беларуси на Украину уже стало анекдотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Сейчас пропагандисты придумывают новые даты вторжений. Что стоит за этой ситуацией, собирается ли кто-то хоть как-то извиняться за вранье и при чем тут наши беглые?
Задается вопросами Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну как вам ночка? Ох, и порезвились мы. Ровно в час заправили баки, хряпнули фронтовых и с криками, под удары барабанов ворвались в незалэжные степи. И хоть шумерские воины Светы и бобра защищали Европу как могли, ничто не могло остановить мордорские орды. Вы бы видели Людмилу Гладкую, которая пытала пленных щирых громадян в темных подвалах Чернобыля. К двум ночи мы встретились с передовыми отрядами Рамзана Кадырова и штурмовали бастион демократии и гідності – Киев.
Конечно, Шрайбман, Мартынова, Прокопьев, Гурков встали в один ряд с украиньскими олигархами и под командованием политрука Гордона бились как могли, но безумной ярости диктаторских легионов не было предела. В 02:35 я пришел на Майдан Незалежності, тяпнул горилки, а потом увидел там одиноко лежащую кастрюлю героя боротьбы, пнул ее и сказал – отныне здесь будет рэжым и картошку посадим. Владимир Соловьев неторопливо прогуливался и любовался каштанами.
Но это еще не все. Откроем свежий Bloomberg. На 17 февраля планируется операция «Диктатура или смерть». Представлены видеодоказательства.
Григорий Азаренок:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
А мне интересно, кто-нибудь собирается извиняться? Ну вот хоть один. Хоть один Карбалевич, Чалый, Латушко, Вячорка, Шрайбман, Кац, Дракохруст, Гордон, Трасс, Псаки, Байден, Салливан, Боррель. Хоть одну строчку с робким признанием ошибок чирканет Bloomberg, The Sun, Daily Mail, Washington Post, ну хоть кто-то объяснит, почему они писали всю эту полную дичь, всю эту откровенную ахинею? Хоть одна морда палятолага изволит хотя бы одно робкое «извините» произнести? Нет, они продолжат нести 10 заповедей демократии с таким же пророческим выражением твара.
И я не знаю, как уже можно реагировать на все это. Лучше всех, по-моему, получилось у Лаврова. Без единого слова.
Григорий Азаренок:
Но заметьте, каковы диктаторы, как коварно действуют. Они на поле боя не явились, а половина депутатов рады свинтила. Срочно в командировку. И все олигархи на частных рейсах. Братишки украинцы, а вам самим не обидно? Вас, солдатиков, кинули на Восток умирать за то, чтобы в Лондоне, Париже и Вашингтоне дальше жировал этот коллективный Коломойский.
Но вы думаете, что наступления не было, потому что они сами его придумали? Ах ты пропагандист! Его не было, потому что Путин и Лукашенко испугались. Пан Кулеба врать не станет. Перамога! Найвяликша перамога! СУГС 24 разы [аббревиатура от лозунга «Слава Украине! Героям слава!» – прим. ред.]. И гимн! В любой непонятной ситуации співайте гимн!
Григорий Азаренок:
Обо всем этом гениально сказал сегодня наш министр иностранных дел. У них у всех произошла «Разгерметизация мозговой оболочки» (подробнее здесь). Это буйные пациенты. Им давно провели лоботомию, они психи, самые натуральные клинические, помешанные, буйные психи.
И на этом фоне все хуже дела у наших збеглых. Там здрада за здрадой. В Шумерию принимать перестали, в Литве деньги есть только для одной усатой тетки и ее пузана, в Польше весь кокаин забрал Путило, в общем – тяжко жить. Ну так мы обращаемся к вам вновь и вновь.
Михаил Лупаносов, брат Станислава Лупаносова:
То, что сейчас вы делаете – я не знаю, ты делаешь или делают те люди, которые тебя окружают – это люди, которые ведут свою жизнь в ад. Это разрушение, это потеря человеческих качеств, на самое дно опускание. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ты просто подумал своей головой. Всегда есть пути решения, не бывает безвыходных ситуаций, всегда можно договориться. И я думаю, что мы сможем тебя простить – я говорю не от своего лица, я говорю от лица коллег твоих, друзей. Все может вернуться на свои пути, и просто подумай.
Григорий Азаренок:
Мы добрые. Мы не хотим вам ничего плохого. Мы просим у Господа вас вразумить – заблудших, глупых, беспутных, непутевых. Но, а как Он этого сделает – только в его власти. Ведь Он вразумить может и через великие скорби. Поэтому домой, домой, пришло время покаяния.
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