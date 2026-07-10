Новости по тегу #Ольга Шерснёва

Если говорить про предприятия города Минска, большинство из них имеют общежития. На нашем предприятии пошли другим путем. Даем возможность молодым специалистам самостоятельно заниматься поиском жилья, частично компенсируем найм.
«Чистое помещение, светлое, стоит современное оборудование, которое большинство операций делает за тебя».
«Ребенок, поучившись в профильном классе, посещая факультативы, мотивированно выбирает профессию».
«Система образования может подготовить ребенка к сдаче ЦЭ и ЦТ. Потому что школьная программа построена таким образом, что задания в ЦЭ и ЦТ соответствуют школьной программе».
Объясните детям, что не нужно делать. Не вводить, не менять учетные записи, не общаться с незнакомыми.
Все, что связано с общением не непосредственным, а по телефону голосом, SMS либо интернет-связи нужно подвергать сомнению.
Радиально-кольцевая транспортная система, когда внутри города есть кольца, по которым можно беспрепятственно попасть в любую точку города.
«Строительство жилого района в Смолевичах, с которого все начиналось, фактически завершается».
Повышают системную мотивацию для развития творческого профессионализма и престиж профессии.
В этом сезоне предлагаем для деток большой разнообразный репертуар. Также в кинотеатре «Москва» пройдет яркий праздник «ПопкорнФэст». Это уникальная возможность продегустировать попкорн разных вкусов.
«Несмотря на сокращенную продолжительность рабочей недели, заработная плата сохраняется за ребенком в размере той заработной платы, которая установлена штатным расписанием и тарификационными требованиями работника».
«Достаточно упрощена система получения дотаций. Написать заявление по месту работы либо в определенный центр. Вся информация есть на сайте».
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