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Новости по тегу #Ольга Шерснёва

Как решается жилищный вопрос для молодых специалистов на предприятиях Минска – рассказал депутат Мингорсовета
10 июля 2026 15:33

Как решается жилищный вопрос для молодых специалистов на предприятиях Минска – рассказал депутат Мингорсовета

Станки с программным управлением – о современных предприятиях поговорили с депутатом Мингорсовета
10 июля 2026 14:52

Станки с программным управлением – о современных предприятиях поговорили с депутатом Мингорсовета

Военно-патриотические, педагогические, спортивные – что дает обучение в профильных классах, узнали в Мингорсовете
26 июня 2026 15:27

Военно-патриотические, педагогические, спортивные – что дает обучение в профильных классах, узнали в Мингорсовете

Можно ли без репетиторов успешно сдать ЦЭ и ЦТ – рассказала депутат Мингорсовета
26 июня 2026 14:39

Можно ли без репетиторов успешно сдать ЦЭ и ЦТ – рассказала депутат Мингорсовета

Редкие персонажи и игровая валюта – как обезопасить детей от кибермошенников?
19 июня 2026 15:19

Редкие персонажи и игровая валюта – как обезопасить детей от кибермошенников?

Каждую информацию подвергать сомнению – что такое цифровая гигиена, объяснил депутат Мингорсовета
19 июня 2026 14:36

Каждую информацию подвергать сомнению – что такое цифровая гигиена, объяснил депутат Мингорсовета

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета
12 июня 2026 15:06

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета

Как развивается город-спутник Смолевичи – рассказал депутат Мингорсовета
12 июня 2026 14:38

Как развивается город-спутник Смолевичи – рассказал депутат Мингорсовета

Стипендии и гранты – о государственной поддержке молодых талантов поговорили с депутатом Мингорсовета
05 июня 2026 14:37

Стипендии и гранты – о государственной поддержке молодых талантов поговорили с депутатом Мингорсовета

Какие проекты подготовил кинотеатр «Москва» в дни школьных каникул – рассказала Татьяна Лисай
05 июня 2026 14:14

Какие проекты подготовил кинотеатр «Москва» в дни школьных каникул – рассказала Татьяна Лисай

Сколько подростки могут заработать на летних каникулах? Узнали у депутата Мингорсовета
29 мая 2026 14:48

Сколько подростки могут заработать на летних каникулах? Узнали у депутата Мингорсовета

Как получить дотацию на путевку для ребенка в летний лагерь – узнали в Мингорсовете
29 мая 2026 14:32

Как получить дотацию на путевку для ребенка в летний лагерь – узнали в Мингорсовете