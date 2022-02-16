В ближайшее десятилетие поменяют городскую технику. Как развивается электротранспорт в Беларуси?
Новости Беларуси. 16 февраля в Минске представили возможности первого отечественного электрогрузовика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Модель тягача способна разгоняться без малого до 100 километров в час за 5 секунд.
С новинкой познакомилась Вероника Кудринецкая.
26 декабря 2016 года в Минске представили электробус, который не оставляет за собой никаких вредных выбросов. В мае 2017-го запустили регулярное движение по двум маршрутам. А уже в 2021 году четверть всего наземного городского транспорта страны стала электрической. В пересчете на душу населения на один белорусский электробус приходится 25 тысяч жителей. Цель правительства – к 2025 году улучшить показатели вдвое. В связи с этим в стране утверждена программа развития электротранспорта, благодаря которой планируют поставить весь подвижный состав на экологические рельсы.
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Основные игроки в развитии пассажирского электротранспорта в Беларуси – МАЗ и предприятие «Белкоммунмаш». Уже несколько лет они работают в тесном контакте с Академией наук и меняют октановые числа на заряженные частицы.
Электрификация шагает по стране, и даже мощности БелАЭС в будущем не смогут удовлетворить потребности электрической революции. В ближайшее десятилетие в Беларуси будут постепенно менять всю городскую технику, а это десятки, если не сотни тысяч единиц. Возможный шаг в сторону развития индустрии – строительство еще одной атомной электростанции. Об этом упоминал и глава государства.
Продукция «Белкоммунмаша» сегодня – ключевой поставщик электротранспорта для внутреннего рынка страны. География поставок растет и на внешнем: сегодня более 90 % уходит на экспорт. Мы уже колесим по 40 городам более чем в 20 странах. В 2023 году техника «Сделано в Беларуси» отправится в Великобританию и Испанию. По прогнозам ученых, меньше чем через пять лет в стране будет 100 тысяч владельцев персональных электрокаров. На такую перспективу уже многое сделано. Движение по «зеленому» пути – наш национальный приоритет.
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