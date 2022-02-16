В ближайшее десятилетие поменяют городскую технику. Как развивается электротранспорт в Беларуси?

Новости Беларуси. 16 февраля в Минске представили возможности первого отечественного электрогрузовика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Модель тягача способна разгоняться без малого до 100 километров в час за 5 секунд. С новинкой познакомилась Вероника Кудринецкая.

26 декабря 2016 года в Минске представили электробус, который не оставляет за собой никаких вредных выбросов. В мае 2017-го запустили регулярное движение по двум маршрутам. А уже в 2021 году четверть всего наземного городского транспорта страны стала электрической. В пересчете на душу населения на один белорусский электробус приходится 25 тысяч жителей. Цель правительства – к 2025 году улучшить показатели вдвое. В связи с этим в стране утверждена программа развития электротранспорта, благодаря которой планируют поставить весь подвижный состав на экологические рельсы. «Практически все страны идут этим путем». Президент Беларуси о значимости электротранспорта – читайте далее.

Основные игроки в развитии пассажирского электротранспорта в Беларуси – МАЗ и предприятие «Белкоммунмаш». Уже несколько лет они работают в тесном контакте с Академией наук и меняют октановые числа на заряженные частицы.