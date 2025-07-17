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Новости по тегу #Людмила Гладкая

Гладкая: профсоюзные организации должны быть и в частном секторе
17 июля 2025 19:58

Гладкая: профсоюзные организации должны быть и в частном секторе

Гладкая про срочников: «Наши реально круто работают»
17 июля 2025 19:32

Гладкая про срочников: «Наши реально круто работают»

Гладкая об интервью с Муравейко: для иностранных спецслужб были посланы определённые сигналы
17 июля 2025 19:25

Гладкая об интервью с Муравейко: для иностранных спецслужб были посланы определённые сигналы

Гладкая: молодежь, приходя на предприятие, должна понимать, что с должностью ей доверяют и страну
17 июля 2025 19:11

Гладкая: молодежь, приходя на предприятие, должна понимать, что с должностью ей доверяют и страну

Гладкая: мы должны сохранять базу, видеопоказания свидетелей геноцида, чтобы прочувствовать и помнить
11 апреля 2025 20:28

Гладкая: мы должны сохранять базу, видеопоказания свидетелей геноцида, чтобы прочувствовать и помнить

Гладкая: трудно в Беларуси найти место, которое не было бы связано с геноцидом нашего народа
11 апреля 2025 20:07

Гладкая: трудно в Беларуси найти место, которое не было бы связано с геноцидом нашего народа

Гладкая: украинская политика уже покалечила молодое поколение – детей, которые там зигуют
11 апреля 2025 19:47

Гладкая: украинская политика уже покалечила молодое поколение – детей, которые там зигуют

Гладкая: то, как Лукашенко встречал гостей из Пакистана, говорит о том, что приехали свои
11 апреля 2025 18:54

Гладкая: то, как Лукашенко встречал гостей из Пакистана, говорит о том, что приехали свои

Гладкая: с приходом Трампа страны ЕС будут покрывать больше военных расходов Украины
08 ноября 2024 17:23

Гладкая: с приходом Трампа страны ЕС будут покрывать больше военных расходов Украины

«Им просто плевать». Гладкая о реакции властей Германии на приговор по делу Криегера
30 июля 2024 14:53

«Им просто плевать». Гладкая о реакции властей Германии на приговор по делу Криегера

Гладкая о смертном приговоре Кригеру: у товарищей из консульства это вызывало улыбку
23 июля 2024 19:27

Гладкая о смертном приговоре Кригеру: у товарищей из консульства это вызывало улыбку

Гладкая о вступлении Беларуси в ШОС: мы показали всем, что являемся очень надежным партнером
23 июля 2024 18:27

Гладкая о вступлении Беларуси в ШОС: мы показали всем, что являемся очень надежным партнером