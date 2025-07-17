Новости по тегу #Людмила Гладкая

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим встречу Лукашенко с председателем ФПБ, конфликты внутри ЕС, угрозы, исходящие от НАТО, учения Запад. В эфире специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.
«Просто низкий поклон».
«Я думаю, что вполне себе услышат. Там считывались, я думаю, и взгляды, и мимика, и тон, с которым произносилось».
«И вот это должно быть в первую очередь как в песне: «А что я сделаю для Родины?»
«Вот этот, как наш архив, который в Дзержинске, – фотографии различные, видео, которые были из концлагерей, различные тоже материалы, чтобы не было возможностей затереть».
«И как Президент говорит, что наверняка, когда сейчас проводит прокуратура расследование по делу о геноциде, и наверняка чуть позже, когда все это завершится, мы узнаем. Может быть, и не каждый третий, а еще и больше погибло наших людей».
«4-летняя девочка гуляла, и таких случаев действительно много. Она зигует и говорит, что я буду резать русню. Вот с этими детьми вы что будете делать?»
«Приехали люди, которые близки по духу, которые точно так же выстраивают свою политику».
Но если посмотреть взаимосвязь, зависимость стран Евросоюза от Америки, влияние на эти страны со стороны Америки. Понятно, что сейчас из них еще больше будут выжимать. И они еще больше, наверное, будут покрывать вот эти вот траты, которые были в военном плане на Украину.
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