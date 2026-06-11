«Пока мы считаем их деньги, виллы и гранты, совершается сделка. Беглая лидерка публично предложила Украине сеть информаторов из и без того поредевшего числа своих сторонников в Беларуси».
Байден считает, что Трамп позорит Америку.
Он посетил вечернюю службу в церкви Святого Иосифа, куда регулярно ходит на протяжении многих лет.
Вэнс: Байден выдавал Зеленскому деньги без какой-либо цели.
Трамп: в период президентского срока Байдена ситуация только ухудшалась.
Адвокат Террелл: Джилл Байден грозит уголовное дело. Причина – жестокое обращение с Джо Байденом.
В марте текущего года Джо Байден перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.
Также Байден осудил перепалку в Белом доме между Трампом и главой украинского государства Зеленским, сочтя ее недостойной Америки.
Выступление Байдена прошло в Чикаго.
«Спасибо деду Бидону все же. Он вовремя ввел против нас всевозможные санкции. Мы теперь, как та мудрая обезьяна, наблюдаем за всем вэрхалам с ветки. Нас не касается. У нас давно торговли с США нету. Батька так и говорит. Наблюдаем».
«Демократию – это ярмо – так просто с шеи не скинешь».
«Это заявление Такера Карлсона – это информационная бомба. И если это не так, если он соврал, оно должно быть немедленно опровергнуто. Но оно никем не опровергнуто».
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