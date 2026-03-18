«Александр Лукашенко говорит о мире, о детях, о всех белорусских детях, которых надо сохранить, уберечь от бойни. А президент США кричит, что иранцы нечестно действуют, он, мол, их уже победил 9 раз, а они там что-то еще сопротивляются, и он такого не ожидал».
«Запад знает о всей коррупции. Он прослушивает и его самого, и все его окружение. Он через свои банки, через свои тайные сети видит каждую копейку. Все фиксирует. Он знает его грехи».
«Да, да, того самого Романа Протасевича. Так нагнуть, так поизгаляться над всей Европкой – это ж прекрасно. Это в лучших традициях Феликса Эдмундовича и Лаврентия Павловича».
«Народы мира не хотят так больше жить, не хотят терпеть вечное унижение от вас, люди устали от войн, и, самое главное, люди чувствуют, что вы готовите уже глобальное побоище. Кто спасет, кто скажет свое мощное слово, кто заступится за всех, кто скажет правду в лицо? Народы идут в Минск!»
Взорвали в Венгрии и Румынии НПЗ, на которых перерабатывалась в том числе российская нефть. Думаю, ни для кого особым секретом не является, кто это сделал. Что нам тем самым показывает украинское руководство и стоящий за ним англосаксонский демонический истеблишмент?
«Ведь почему с нами хотят иметь дело председатели, вожди, генсеки и султаны? Никогда никто из них не поедет в какую-нибудь жалкую Польшу, а уж тем более в Прибалтику. Потому что они знают, что в Беларуси один центр власти, одна сила, один принимающий решения».
«И если для этого будет нужна Третья мировая война, они начнут ее. Англосакс власть не отдает – он, скорее, всех удушит вокруг».
«Знаете, кто больше всего сделал для построения многополярного мира, для успеха саммита? Америка! Это вы – наглые американцы – своим хамством, наглостью, давлением, шантажом – сумели примирить Индию и Китай. Это вы поставили планету на грань мировой войны, и планета отвечает вам – нет»!
«Вчера в Минске упал беспилотник. Его сбили силы ПВО Министерства обороны. В 2 ночи. Пока мы спим, а по воздуху летают эти самые черные вороны, смертоносные птички – а их там уже не сотни, а тысячи во все стороны – наши ребята на посту».
«В бой, мужики!» Так напутствовал Батька аграриев сразу после большого селекторного совещания. Почему же у нас вечно, если за урожай, то битва. Если информационный, то фронт и так далее. Везде война. Живите вы уже мирно – так скулят нам оппоненты».
Едьте в Витебск, на Двине звучат славянские песни, самые красивые в мире. Ветер разнесет их по всей земле, и от силы нашей враги попятятся, а от любви друзья согреются.
«Здесь начиналась дорога в Берлин, здесь закладывался победный май 1945-го. Здесь мы тормозили страшный блицкриг, чтобы к Москве он забуксовал и выдохся. Телом своим Беларусь держала ад. И победила его».
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