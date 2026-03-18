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Новости по тегу #«Азарёнок. Тайные пружины политики»

Мы с ними живем на других планетах, так ведь скоро поверишь в рептилоидов – Азарёнок о безумии Запада
18 марта 2026 17:30

Мы с ними живем на других планетах, так ведь скоро поверишь в рептилоидов – Азарёнок о безумии Запада

Азарёнок: Зеленского ожидает участь Горбачёва, ведь Запад знает все его грехи
26 ноября 2025 17:50

Азарёнок: Зеленского ожидает участь Горбачёва, ведь Запад знает все его грехи

Азарёнок: в Вильнюсе чуть не назвали аэропорт именем белорусского разведчика – Романа Протасевича
05 ноября 2025 17:34

Азарёнок: в Вильнюсе чуть не назвали аэропорт именем белорусского разведчика – Романа Протасевича

Азарёнок о речи Президента на конференции в Минске: «Удар наотмашь по поджигателям войны»
29 октября 2025 17:43

Азарёнок о речи Президента на конференции в Минске: «Удар наотмашь по поджигателям войны»

Азарёнок: мы семимильными шагами идём к глобальной катастрофе – и предотвратить её хотят Лукашенко, Путин и Трамп
22 октября 2025 17:21

Азарёнок: мы семимильными шагами идём к глобальной катастрофе – и предотвратить её хотят Лукашенко, Путин и Трамп

Азарёнок: надо отменять к ядрене фене всякие выборы, забыть западное шарлатанство и жить своим умом
08 октября 2025 18:51

Азарёнок: надо отменять к ядрене фене всякие выборы, забыть западное шарлатанство и жить своим умом

Азарёнок: у англосаксов есть глобальная цель – любой ценой удержать мировое господство
24 сентября 2025 17:16

Азарёнок: у англосаксов есть глобальная цель – любой ценой удержать мировое господство

Азарёнок про саммит ШОС: на Востоке восходит солнце, и оно испепелит всю западную дрянь!
03 сентября 2025 17:30

Азарёнок про саммит ШОС: на Востоке восходит солнце, и оно испепелит всю западную дрянь!

Азарёнок: наши ребята ежесекундно смотрят в радары, чтобы люди прятались не от прилётов, а от дождя
30 июля 2025 17:32

Азарёнок: наши ребята ежесекундно смотрят в радары, чтобы люди прятались не от прилётов, а от дождя

Азарёнок: образование, медицина, уборочная, ураган – везде фронт! Или гниение и смерть. В бой, мужики!
19 июля 2025 17:37

Азарёнок: образование, медицина, уборочная, ураган – везде фронт! Или гниение и смерть. В бой, мужики!

Азарёнок: «Славянский базар» зародился ещё в Советском Союзе, но расцвёл при Батьке
12 июля 2025 17:58

Азарёнок: «Славянский базар» зародился ещё в Советском Союзе, но расцвёл при Батьке

Азарёнок: Лукашенко открыл мощнейший музей на Буйничском поле – ведите туда детей, смотрите и думайте
05 июля 2025 17:24

Азарёнок: Лукашенко открыл мощнейший музей на Буйничском поле – ведите туда детей, смотрите и думайте