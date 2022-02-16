«Он уже попал в базу». Как данные участников «Плана перамога» оказались в даркнете?

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень». После провала протестной весны, когда не удалось ни убийство, ни теракт, ни вывод людей на улицы, они попытались создать подпольную террористическую сеть – так называемый план перамога.

Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК:

«План перамога» – инициатива BYPOL, которая предполагает объединение людей, вербовку людей, подбор для осуществления террористической деятельности в определенное время и по получению так называемого мобилизационного предписания.

Для того чтобы стать участником, надо заполнить анкету. Коварство заключается в том, что однажды посетив этот бот, выйти обратно уже невозможно. И если вы захотите отойти от противоправных дел, «байполицаи» просто не дадут вам этого сделать. Шантажом и провокациями.

Михаил Бедункевич:

Люди, прошедшие эту инициативу, обрекают себя фактически на уголовную ответственность. Они становятся зависимы от стороны, хозяева которой находятся в Польше. Они не могут ничего сделать и являются фактически объектами шантажа и манипулирования с их стороны. «Первый этап вербовки». Почему появились дворовые чаты и кто ими управлял? Подробнее здесь.