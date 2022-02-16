«Он уже попал в базу». Как данные участников «Плана перамога» оказались в даркнете?
Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек.
Документальный фильм «Плесень».
После провала протестной весны, когда не удалось ни убийство, ни теракт, ни вывод людей на улицы, они попытались создать подпольную террористическую сеть – так называемый план перамога.
Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК:
«План перамога» – инициатива BYPOL, которая предполагает объединение людей, вербовку людей, подбор для осуществления террористической деятельности в определенное время и по получению так называемого мобилизационного предписания.
Для того чтобы стать участником, надо заполнить анкету. Коварство заключается в том, что однажды посетив этот бот, выйти обратно уже невозможно. И если вы захотите отойти от противоправных дел, «байполицаи» просто не дадут вам этого сделать. Шантажом и провокациями.
Михаил Бедункевич:
Люди, прошедшие эту инициативу, обрекают себя фактически на уголовную ответственность. Они становятся зависимы от стороны, хозяева которой находятся в Польше. Они не могут ничего сделать и являются фактически объектами шантажа и манипулирования с их стороны.
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Юрий Терех, журналист:
Когда ты регистрируешься, бот снимает твой ID из «телеги». И если твоя «айдишка» известна, то уже везде, где ты будешь отсвечивать, тебя найти можно. Поэтому да, любой, кто прошел ту регистрацию, даже если удалил бота, он уже попал в базу.
Но беспринципность предателей пошла еще дальше. Собрав массив личных данных о людях, они решили еще больше заработать. Внимание, участники «Плана перамога» – все то, что вы оставили предателям из BYPOL, они все выложили в даркнет.
Михаил Бедункевич:
В даркнете и в других источниках появляются списки, информация о лицах, которые прошли эту инициативу, зарегистрировались. Причем появляются персональные данные. Хочу сказать, что эти данные у нас есть. Практически каждому, если не дана, то будет дана правовая оценка их деятельности. Это говорит о том, что люди, которые там работают, корыстные. Они используют каждый момент, каждую возможность заработать.
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