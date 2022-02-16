На 31-м «Славянском базаре» покажут премьеру циркового шоу и проведут юбилейный детский конкурс. Когда можно купить билеты?

Новости Беларуси. Билеты на «Славянский базар» в кассах Витебска можно будет приобрести уже в пятницу, 18 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первых четырех покупателей ждут приятные сюрпризы и подарки. На виртуальных площадках билеты будут доступны с 21 февраля.

В 2022 году «Славянский базар» обещает удивить зрителей необычными проектами. На сцене Летнего амфитеатра состоится большой красочный дебют – «Цирковая феерия». Увертюра форума обещает незабываемое шоу как отечественных, так и зарубежных трупп. В программе также ряд юбилейных вечеров. Тамара Гвердцители начнет свое турне из Витебска сольным концертом.

Глеб Лапицкий, директор Центра культуры «Витебск», директор международного фестиваля «Славянский базар»:

Первый большой премьерный концерт юбилея Тамары Михайловны Гвердцители, посвященный юбилейному году. И как раз таки с Витебска Тамара Михайловна начнет свое юбилейное турне. И, конечно, ряд тех проектов, которые остаются любимыми нашим зрителем. Это открытие и закрытие, наш 31-й конкурс, юбилейный 15-й «Шансон ТВ – Все звезды» и обязательно тот ночной золотой хит, в котором, я уверен, будут звучать самые современные, самые модные, но тем не мене ретро-песни, которые любит не только старшее, но и среднее молодое поколение.

Главное событие фестиваля – юбилейный 20-й детский конкурс исполнителей. Он также порадует интригующей новинкой. Дирекция фестиваля постарается собрать максимально полный первый состав жюри. Многие из тех, кто 20 лет назад только начинал свой творческий путь и выставлял баллы юным певцам, сегодня уже выросли в звезд первой величины.