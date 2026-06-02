Женская национальная команда Беларуси по биатлону начала предсезонную подготовку в Раубичах

Женская сборная Беларуси по биатлону готовится к чемпионату страны на лыжероллерах, который пройдет в сентябре в Раубичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе национальной команды – семь лучших стреляющих лыжниц, в их числе – победитель и призер международных турниров Анна Сола. Девушки уже проводят второй учебно-тренировочный сбор на родине, а после отправятся в высокогорье.

Пока календарь для соотечественников не сформирован, наши спортсмены готовятся как к внутренним, так и к международным стартам. Команда женского тренерского штаба усилилась российским специалистом. За весь функционал будет отвечать Юрий Каминский, который подготовил ряд олимпийских чемпионов. Одна из задач – создать конкурентную эстафету.

Юрий Каминский, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Боеспособную эстафету создать, эффективно расставить, исходя из возможностей состава, который будет. Трудно говорить, что будет на международных соревнованиях. Все-таки снежная обстановка другая в Европе, смазки изменились. Когда это все будет скорректировано, хотелось бы, чтобы команда претендовала на топ-6.

Роман Малуха, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

Пока мы готовимся к различным вариантам и исходам событий: как и допуску к международным соревнованиям, так и продолжению выступлений на российских стартах. Поэтому имеем два варианта и будем варьировать, исходя из различных решений.

На данный момент взяли расширенный состав, пока что этим составом ограничимся. Увеличение на данный момент не планируем, но планируем иногда привлекать спортсменок из переменного состава на определенные сборы.