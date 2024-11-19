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Новости по тегу #Джейк Салливан

Салливан опроверг участие США в конфликте в Украине
19 ноября 2024 10:49

Салливан опроверг участие США в конфликте в Украине

Трамп намерен назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца
12 ноября 2024 07:10

Трамп намерен назначить советником по нацбезопасности конгрессмена Уолтца

МО Польши: ни одна страна не будет сбивать ракеты над Украиной
28 августа 2024 10:28

МО Польши: ни одна страна не будет сбивать ракеты над Украиной

Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ по РФ
28 августа 2024 08:39

Пентагон не намерен снимать ограничения на удары ВСУ по РФ

Польша получит от США 2 млрд долларов на военные расходы
13 марта 2024 11:46

Польша получит от США 2 млрд долларов на военные расходы

США отправят Киеву помощь на $300 млн
13 марта 2024 06:23

США отправят Киеву помощь на $300 млн

Итоги Давоса Киев посчитал «умеренно ободряющими»
21 января 2024 16:51

Итоги Давоса Киев посчитал «умеренно ободряющими»

Темой Всемирного экономического форума в Давосе стало восстановление доверия
17 января 2024 07:40

Темой Всемирного экономического форума в Давосе стало восстановление доверия

Салливан заявил, что США не хочет создавать аналог НАТО в Азии
18 августа 2023 15:49

Салливан заявил, что США не хочет создавать аналог НАТО в Азии

Белый дом подтвердил, что Украина использует кассетные боеприпасы от США
21 июля 2023 06:12

Белый дом подтвердил, что Украина использует кассетные боеприпасы от США

Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО
10 июля 2023 08:22

Bild: Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО

США анонсировали решение о передаче Украине кассетных боеприпасов
08 июля 2023 09:25

США анонсировали решение о передаче Украине кассетных боеприпасов