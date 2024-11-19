Новости по тегу #Джейк Салливан

Однако Салливан подчеркнул, что предоставление Киеву права использовать оружие США соответствует той политике, которую Вашингтон проводит с начала конфликта.
Чиновник, находящийся на этом посту, занимается координацией работы всех ведомств, отвечающих за вопросы национальной безопасности.
«Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения [сбивать ракеты над Украиной - прим. ред.]", - сказал Косиняк-Камыш.
Как сообщают европейские СМИ, США не позволяют Киеву применять свое оружие для ударов вглубь России, рассчитывая на перезагрузку отношений с Москвой.
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