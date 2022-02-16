Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков»

Новости Беларуси. Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты. Об этом заявил глава нашего МИД. Владимир Макей 16 февраля отвечал на вопросы журналистов. Полсотни корреспондентов и почти два часа общения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без внимания не остались санкции. Вопреки ожиданиям коллективного Запада, это давление способствовало тому, что белорусские предприятия стали более мобильными, гибкими и сумели успешно нарастить поставки экспортной продукции – это подчеркнул глава МИД, подводя итоги 2021-го.

Год выдался непростым. Ведь то и дело приходилось, развенчивать фейки. Ежедневно в инфопространство вбрасывают такие серьезные гипотезы, например, как война против соседнего государства. И самое печальное, что на основании намеренной дезинформации многие политики в мире принимают решения, не желая видеть истинную картину и действуя исключительно в угоду собственных интересов.

Несмотря на информационный терроризм и экономическое давление, Беларусь готова к конструктивному диалогу. Принцип многовекторности остается неизменным, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.