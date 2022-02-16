Владимир Макей: «Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков»
Новости Беларуси. Беларусь концептуально переосмыслила внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты. Об этом заявил глава нашего МИД. Владимир Макей 16 февраля отвечал на вопросы журналистов. Полсотни корреспондентов и почти два часа общения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без внимания не остались санкции. Вопреки ожиданиям коллективного Запада, это давление способствовало тому, что белорусские предприятия стали более мобильными, гибкими и сумели успешно нарастить поставки экспортной продукции – это подчеркнул глава МИД, подводя итоги 2021-го.
Год выдался непростым. Ведь то и дело приходилось, развенчивать фейки. Ежедневно в инфопространство вбрасывают такие серьезные гипотезы, например, как война против соседнего государства. И самое печальное, что на основании намеренной дезинформации многие политики в мире принимают решения, не желая видеть истинную картину и действуя исключительно в угоду собственных интересов.
Несмотря на информационный терроризм и экономическое давление, Беларусь готова к конструктивному диалогу. Принцип многовекторности остается неизменным, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сейчас мы вынужденны констатировать, что уровень нашего сотрудничества с Европейским союзом, с коллективным Западом в целом, как модно говорить, заметно снизился, но это не по нашей вине. Те пять пакетов санкций, которые были введены в Беларуси, конечно же, не способствуют нормальному развитию отношений между Беларусью и странами Запада. Еще раз повторюсь: не мы виновники этого. Мне кажется, что проблема в неадекватной оценке нашими западными партнерами того, что происходит внутри и вокруг Беларуси. Когда я читаю информацию о брифинге некоего анонимного представителя Госдепа США, когда я читаю заявления руководства соседних стран – Литвы, Латвии, Польши, у меня эти заявления вызывают удивление. Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. Эта неадекватная оценка является следствием просчетов в их политике в отношении Беларуси. Серьезная политика так не делается. Поэтому проблема, поверьте, не в нас. Мы готовы к диалогу со всеми нашими партнерами. Но это должен быть взаимоуважительный, равноправный и спокойный диалог.
Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной. Но на предпринятые этой страной шаги вынуждены дать адекватный ответ. Владимир Макей прокомментировал запрет Киева на транзит белорусских удобрений. Впрочем, тема перевозок не новая. И альтернативные пути проработаны. Беларусь будет активно использовать российские порты для перевалки своих грузов.
Владимир Макей: ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодна горячая война. Читайте здесь.