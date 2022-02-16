«Будут нами уничтожены». Орловский обратился к участникам «Плана перамога»

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень».

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК:

Если участники «Плана перамога» совершат нападение на избирательные участки, на объекты инфраструктуры, на государственных должностных лиц, на сотрудников правоохранительных органов – их ожидает полный разгром. Их действия будут квалифицированы как террористические акты. И все эти террористические крысы будут загнаны нами в угол и задержаны. А те, кто попытается оказать хотя бы малейшее вооруженное сопротивление, будут нами уничтожены.