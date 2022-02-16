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«Будут нами уничтожены». Орловский обратился к участникам «Плана перамога»

16 февраля 2022 15:59
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Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. 

Документальный фильм «Плесень».

«Будут нами уничтожены». Орловский обратился к участникам «Плана перамога»-1

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК:
Если участники «Плана перамога» совершат нападение на избирательные участки, на объекты инфраструктуры, на государственных должностных лиц, на сотрудников правоохранительных органов – их ожидает полный разгром. Их действия будут квалифицированы как террористические акты. И все эти террористические крысы будут загнаны нами в угол и задержаны. А те, кто попытается оказать хотя бы малейшее вооруженное сопротивление, будут нами уничтожены.

«Будут нами уничтожены». Орловский обратился к участникам «Плана перамога»-4

Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК:
Мы понимаем, что судьба предателя всегда одна – когда они становятся бесполезны для своего куратора, они будут ими же и уничтожены. Поэтому мы предлагаем для сохранения своей жизни всем беглым предателям инициативы BYPOL вернуться на родину, искупить свою вину, отбыть наказание и продолжить жизнь в Беларуси, на своей родине.

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# Акции протеста # общество # Вячеслав Орловский # Михаил Бедункевич # Фотофакт

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