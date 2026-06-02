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Внезапная забастовка диспетчеров парализовала авиасообщение в Бельгии

02 июня 2026 19:55
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Небо над Бельгией замерло. Диспетчеры брюссельского аэропорта прекратили работу и объявили забастовку. Они не предупредили о своих действиях заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство аэропорта Брюсселя заявило, что авиакомпаниям придется отменить все запланированные рейсы. Речь идет о двух сотнях вылетов и прилетов. Причина забастовки кроется в споре между профсоюзами и начальством. 

Стороны не могут договориться о внедрении нового цифрового центра управления полетами для аэропортов Льежа и Шарлеруа. Диспетчеры считают, что предлагаемая автоматизированная система недостаточно надежна. Также работников не устраивает количество нагрузки, график смен и неравные зарплаты в разных аэропортах.

# Забастовка

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