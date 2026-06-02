Внезапная забастовка диспетчеров парализовала авиасообщение в Бельгии

Небо над Бельгией замерло. Диспетчеры брюссельского аэропорта прекратили работу и объявили забастовку. Они не предупредили о своих действиях заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство аэропорта Брюсселя заявило, что авиакомпаниям придется отменить все запланированные рейсы. Речь идет о двух сотнях вылетов и прилетов. Причина забастовки кроется в споре между профсоюзами и начальством.

Стороны не могут договориться о внедрении нового цифрового центра управления полетами для аэропортов Льежа и Шарлеруа. Диспетчеры считают, что предлагаемая автоматизированная система недостаточно надежна. Также работников не устраивает количество нагрузки, график смен и неравные зарплаты в разных аэропортах.