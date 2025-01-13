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Новости по тегу #Дмитрий Кулеба

Каладзе: Кулеба не отправил сына на фронт, а Грузию втягивал в конфликт с РФ
13 января 2025 13:22

Каладзе: Кулеба не отправил сына на фронт, а Грузию втягивал в конфликт с РФ

Кулеба: Запад просил Зеленского оставить видеозавещание
01 ноября 2024 08:30

Кулеба: Запад просил Зеленского оставить видеозавещание

Попытка угождать и подстраиваться! Психолог о переговорах Блинкена и Кулебы в американском «Макдональдсе»
09 октября 2024 08:31

Попытка угождать и подстраиваться! Психолог о переговорах Блинкена и Кулебы в американском «Макдональдсе»

Politico: Кулебу уволили, потому что он раздражал главу офиса Зеленского
13 сентября 2024 10:46

Politico: Кулебу уволили, потому что он раздражал главу офиса Зеленского

Зеленский назвал истинную причину отставки Кулебы
05 сентября 2024 11:21

Зеленский назвал истинную причину отставки Кулебы

Мария Захарова назвала прошение Кулебы об отставке «осенним обнажением»
04 сентября 2024 09:25

Мария Захарова назвала прошение Кулебы об отставке «осенним обнажением»

Министр иностранных дел Украины Кулеба хочет уйти в отставку
04 сентября 2024 07:11

Министр иностранных дел Украины Кулеба хочет уйти в отставку

Лавров рассказал, что не слушает заявления Зеленского и Кулебы
27 июля 2024 09:18

Лавров рассказал, что не слушает заявления Зеленского и Кулебы

Песков: заявление Кулебы о переговорах идёт в унисон с позицией Москвы
24 июля 2024 12:45

Песков: заявление Кулебы о переговорах идёт в унисон с позицией Москвы

Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ
24 июля 2024 09:50

Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ

Глава МИД Украины Кулеба хочет жёстко требовать у Запада системы Patriot
11 апреля 2024 07:51

Глава МИД Украины Кулеба хочет жёстко требовать у Запада системы Patriot

Солдаты Франции, Британии и стран Северной Европы готовятся к боевым действиям на стороне ВСУ – СМИ США
04 апреля 2024 17:08

Солдаты Франции, Британии и стран Северной Европы готовятся к боевым действиям на стороне ВСУ – СМИ США