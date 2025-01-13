Он подчеркнул, что очень тяжело слушать, когда Кулеба отговаривал сына от участия в войне, в то время как другие люди были арестованы и отправлены на фронт.
Также Кулеба признался, что украинцы переоценили значение Украины для США.
Порой, наблюдая за поведением представителей двух разных стран в неформальной обстановке, можно сделать вывод о том, каким образом складываются и отношения между их государствами, – отметила Алена Дзиодзина.
«Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака», – говорится в публикации.
Украинский лидер Владимир Зеленский высказал недовольство работой главы МИД Дмитрия Кулебы, недавно ушедшего в отставку.
Мария Захарова назвала прошение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке «осенним обнажением».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.
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