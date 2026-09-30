А вот, кстати, в Кембриджах и Оксфордах марксизм и ленинизм штудируют постранично, с карандашиками и экзамены сдают. А разве ж не актуально ныне?
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
После раздела белорусских земель в 1921 году Западная Беларусь оказалась под управлением Польши. В течение почти двух десятилетий регион подвергался жестокой полонизации и экономической эксплуатации.
«Но, согласитесь, очень символично получилось. Зато мовна боротьба всегда идет по плану. Вот в родительских чатах Украины рассылают памятку, что даже там, в этих самых родительских чатах, запрещено говорить по-русски».
«Но никто даже не может остановиться и задуматься, крикнуть, возмутиться, прокричать – ты же не это говорил, гад, что же ты творишь. Такого сразу пакуют, избивают и, как нынче модно говорить, обнуляют».
«Вегетарианство хорошо, когда ты подходишь, соблюдаешь определенный подход к жизни, философию жизни, когда ты расставляешь свои приоритеты и здраво употребляешь пищу».
«Белок несет генную информацию, он защищает наш иммунитет, он формирует гемоглобин в нашей крови».
«Нет, это очень вредно. Вы выкармливаете ребенка изначально молоком, в который входит казеин, белок».
Они хотели собрать бизнес-круги под видом экономического сотрудничества. Вот только повышенный интерес европейских еврогостей оборачивается для наших предприятий и бизнеса не новыми контрактами, а сначала сбором информации на таких посиделках, а потом и очередным пакетом санкции.
«Главное право дано – у нас ценится человеческая жизнь»
«На сегодняшний день они начинают доверять только искусственному интеллекту»
«Есть такие люди, которые движимы злым умыслом, наживой какой-то, самолюбованием, возможно. И вторые, которые где-то из благих побуждений попадают в эту ловушку»
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