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Белорус взял золото на Кубке сильнейших спортсменов по фехтованию

02 июня 2026 20:11
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Степан Коваль принес отечественной команде первую медаль открытого чемпионата Союзного государства – Кубка сильнейших спортсменов по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир принимает столичная «Чижовка-Арена». 

Белорусский саблист последовательно и уверенно справился с соперниками на ранних стадиях. Полуфинал получился напряженным – земляк на решающем уколе одолел чемпиона Европы среди юниоров в команде, россиянина Ивана Новикова – 15:14. А в решающем поединке был сильнее Магомеда Халимбекова – 15:11. 

Как итог – золотая награда. Ранее определились призеры в фехтовании на рапирах и шпагах. К сожалению, соотечественники остались вне пьедесталов. 

Программу традиционного турнира в Минске 3 июня завершат командные соревнования по фехтованию на саблях.

# Фехтование

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