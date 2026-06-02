Белорус взял золото на Кубке сильнейших спортсменов по фехтованию

Степан Коваль принес отечественной команде первую медаль открытого чемпионата Союзного государства – Кубка сильнейших спортсменов по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир принимает столичная «Чижовка-Арена».

Белорусский саблист последовательно и уверенно справился с соперниками на ранних стадиях. Полуфинал получился напряженным – земляк на решающем уколе одолел чемпиона Европы среди юниоров в команде, россиянина Ивана Новикова – 15:14. А в решающем поединке был сильнее Магомеда Халимбекова – 15:11.

Как итог – золотая награда. Ранее определились призеры в фехтовании на рапирах и шпагах. К сожалению, соотечественники остались вне пьедесталов.