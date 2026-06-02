Международная федерация фехтования сняла все ограничения с белорусов и россиян

Международная федерация фехтования в соответствии с рекомендациями МОК сняла все ограничения с белорусов и россиян, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители двух стран смогут выступать на соревнованиях с национальной символикой, начиная с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. Ранее о полном восстановлении в правах наших атлетов объявили международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, карате, танцевального спорта, бильярда, воднолыжного спорта, муай-тай и стрельбы из лука.