В публикации указывается, что у председателя ЕК были также плохие отношения с экс-главой евродипломатии Жозепом Боррелем.
Он подчеркнул, что использование данных ракет было невозможным без участия американцев, и предостерег о вероятном изменении позиции России.
На заседании рассмотрят возможность введения торговых ограничений, а также приостановления политического диалога с Тель-Авивом из-за несоблюдения гуманитарных норм в ходе конфликта в Секторе Газа.
Неожиданное предложение о трансформации вызвана победой Трампа на президентских выборах в США, который, как известно, пообещал пересмотреть свое отношение к НАТО и не в пользу его европейской составляющей.
Он подчеркнул, что война в Украине продолжается с той же силой, несмотря на ослабление внимания к ней.
«Ситуация становится хуже», – заявил он.
Он отметил, что отказ от помощи Украине может привести к нежелательным для украинцев и европейцев последствиям.
Андрей Картаполов: РФ жестко ответит на удары Киева по России европейским оружием.
Боррель отметил, что ЕС не находится в состоянии войны с РФ, а лишь помогает Украине.
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