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Новости по тегу #Жозеп Боррель

Politico: Каллас в частном порядке называла фон дер Ляйен диктатором
26 января 2026 07:47

Politico: Каллас в частном порядке называла фон дер Ляйен диктатором

Эскалация. Лавров прокомментировал пуски ракет ATACMS по Брянской области
19 ноября 2024 15:21

Эскалация. Лавров прокомментировал пуски ракет ATACMS по Брянской области

Главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность введения санкций против Израиля
18 ноября 2024 07:48

Главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность введения санкций против Израиля

Боррель призвал превратить ЕС в военный блок
14 ноября 2024 08:07

Боррель призвал превратить ЕС в военный блок

Боррель: конфликт в Украине уходит на второй план
28 октября 2024 14:32

Боррель: конфликт в Украине уходит на второй план

Боррель сообщил об ухудшении ситуации в Украине и призвал ЕС увеличить помощь
14 октября 2024 10:16

Боррель сообщил об ухудшении ситуации в Украине и призвал ЕС увеличить помощь

Украинский конфликт закончился бы за 15 дней без помощи Запада – Боррель
07 октября 2024 12:56

Украинский конфликт закончился бы за 15 дней без помощи Запада – Боррель

В России обещают жёсткий ответ на снятие ЕС запрета на удары по РФ
31 августа 2024 11:43

В России обещают жёсткий ответ на снятие ЕС запрета на удары по РФ

Боррель назвал удары западным оружием по РФ помощью Украине
30 августа 2024 11:08

Боррель назвал удары западным оружием по РФ помощью Украине

Евросоюз продолжает давить на Венгрию с требованием отказаться от самостоятельной политики
23 июля 2024 16:57

Евросоюз продолжает давить на Венгрию с требованием отказаться от самостоятельной политики

В ЕС неоднозначно отреагировали на решение Байдена сняться с выборов
22 июля 2024 13:39

В ЕС неоднозначно отреагировали на решение Байдена сняться с выборов

Боррель заявил, что международное право обязательно для всех
01 июня 2024 11:06

Боррель заявил, что международное право обязательно для всех